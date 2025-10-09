Obavijesti

News

POMOĆ RUSIJI

Srbija poslala pomoć Rusiji. Milijuni za obnovu Kurska!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Maxim Shemetov

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova opisalo je ovaj čin kao izraz „višestoljetnog bratstva“ i dokaz „bliskih veza između naših zemalja i naroda“

Srbija je 9. listopada 2025. pružila humanitarnu financijsku pomoć Rusiji u iznosu od 472 milijuna rubalja (oko pet milijuna eura), usmjerenu regiji Kursk, koja je teško pogođena ratnim djelovanjima. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova opisalo je ovaj čin kao izraz „višestoljetnog bratstva“ i dokaz „bliskih veza između naših zemalja i naroda“, čime se dodatno naglašava kontinuirani balans Srbije između njezinih ambicija za članstvo u Europskoj uniji i tradicionalnih veza s Moskvom. 

Ova pomoć dolazi u trenutku kada je regija Kursk bila meta ukrajinske ofenzive u kolovozu 2024., kojom je Ukrajina iznenadila Rusiju i u prvih nekoliko mjeseci zauzela 1.300 četvornih kilometara teritorija. Operacija je imala za cilj odvući ruske snage s istoka Ukrajine i poremetiti navodne ruske planove za invaziju na oblast Sumi.

Rusija je potom uz pomoć 12.000 sjevernokorejskih vojnika izvela protunapad tijekom proljeća 2025., povratila većinu izgubljenog teritorija i započela napredovanje prema ukrajinskoj granici, uključujući dijelove Sumske oblasti. 

Vučić već trpi optužbe da sjedi na više stolica, prima novac iz Bruxellesa, ali u isto vrijeme gaji prisne ekonomske i strateške odnose s Kinom i Rusijom. Bruxelles očekuje da kandidati za članstvo usklade svoju vanjsku politiku s politikom EU, uključujući stav prema Rusiji.

