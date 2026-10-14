Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj: Brojali su koliko se puta u medijima spominje Vučić

Zbog 'najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji' Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj. Kako javljaju tamošnji mediji srpska diplomacija je ovim putem izrazila oštro protivljenje navodnim pokušajima utjecaja na političke procese u Srbiji, posebno u razdoblju predizborne kampanje. Iz Beograda poručuju kako smatraju neprihvatljivim svaki oblik stranog miješanja u unutarnja politička pitanja, bilo da je riječ o neposrednom utjecaju na izborne aktivnosti ili o posrednom djelovanju koje bi moglo utjecati na političko nadmetanje.

Podsjetimo, parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se 25. listopada. Navodno je povod za reakciju srpske diplomacije način na koji se u Hrvatskoj izvještava o političkim događanjima u Srbiji. Napominje se kako su u posljednja dva mjeseca, od 15. kolovoza do 15. listopada, evidentirana ukupno 6.282 medijska priloga i objave u kojima se spominje Aleksandar Vučić.

Zbog svega Beograd izražava zabrinutost zbog 'jednostranog i izrazito negativnog predstavljanja unutarnjih prilika u Srbiji'. Prosvjednom notom ukazano je i na potrebu poštovanja unutarnjih političkih procesa u Srbiji, bez vanjskih pritisaka i pokušaja utjecaja na izbornu kampanju.

Kako zaključuju iz Beograda međusobno poštovanje i konstruktivan dijalog neophodni za odnose dviju država te da jednostrani pristupi i povezivanje unutarnjih političkih pitanja s regionalnom nestabilnošću mogu dodatno narušiti povjerenje.