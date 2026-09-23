Obavijesti

News

Komentari 12
SRBIJA DO AMSTERDAMA

Srbijanska veleposlanica poljubila zastavu Nizozemske. Mislila je da ljubi zastavu Srbije

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Srbijanska veleposlanica poljubila zastavu Nizozemske. Mislila je da ljubi zastavu Srbije
Foto: X/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što je poljubila zastavu, Šarac se okrenula prema kameri i pokazala tri prsta

Srpska veleposlanica u Španjolskoj Irena Šarac našla se u središtu pažnje nakon što je tijekom javnog događaja u Madridu, prema snimci koja se proširila društvenim mrežama, poljubila zastavu Nizozemske, očito misleći da je riječ o zastavi Srbije.

Nakon što je poljubila zastavu, Šarac se okrenula prema kameri i pokazala tri prsta. Snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, uključujući ismijavanje i kritike na račun veleposlanice. Zastave Srbije i Nizozemske imaju iste tri boje crvenu, plavu i bijelu, ali u drugačijem redoslijedu.

Irena Šarac, kako se navodi u službenoj biografiji, zaposlena je u Ministarstvu vanjskih poslova 2005. godine. U razdoblju od 2013. do 2017. godine bila je zaposlena u Veleposlanstvu Srbije u Ateni na političkim poslovima, najprije u zvanju prvog tajnika, a kasnije i savjetnice. 

Nakon angažmana u Ateni, od travnja do svibnja 2017. godine pomagala je Veleposlanstvu Srbije u Kini tijekom pripreme i realizacije prvog summita „Pojas i put“ u Pekingu. Nakon toga bila je angažirana u Ministarstvu vanjskih poslova kao prvi savjetnik u Sektoru za bilateralnu suradnju. 

TRAŽE NAPADAČA Veleposlanica Srbije prijavila napad u Madridu: Muškarac joj prišao i udario je nogom u leđa
Veleposlanica Srbije prijavila napad u Madridu: Muškarac joj prišao i udario je nogom u leđa

Od 2021. do 2023. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova kao šefica Odjela za Aziju, Australiju i Pacifik. U studenome 2024. godine fizički je napadnuta na ulici u Madridu. Prema tadašnjim informacijama Ministarstva vanjskih poslova Srbije, napadač joj je prišao dok je razgovarala telefonom na srpskom jeziku, a potom je fizički napao. Šarac je zadobila lakše ozljede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026