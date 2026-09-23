Srbijanska veleposlanica poljubila zastavu Nizozemske. Mislila je da ljubi zastavu Srbije

Srpska veleposlanica u Španjolskoj Irena Šarac našla se u središtu pažnje nakon što je tijekom javnog događaja u Madridu, prema snimci koja se proširila društvenim mrežama, poljubila zastavu Nizozemske, očito misleći da je riječ o zastavi Srbije.

Nakon što je poljubila zastavu, Šarac se okrenula prema kameri i pokazala tri prsta. Snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, uključujući ismijavanje i kritike na račun veleposlanice. Zastave Srbije i Nizozemske imaju iste tri boje crvenu, plavu i bijelu, ali u drugačijem redoslijedu.

Ćacika grli i ljubi zastavu Holandije misli da je Srpska.

Ko si bre ti.

Gde vas nalaze. pic.twitter.com/aVoWhTziPF — V (@BraticVlad3613) September 22, 2026

Irena Šarac, kako se navodi u službenoj biografiji, zaposlena je u Ministarstvu vanjskih poslova 2005. godine. U razdoblju od 2013. do 2017. godine bila je zaposlena u Veleposlanstvu Srbije u Ateni na političkim poslovima, najprije u zvanju prvog tajnika, a kasnije i savjetnice.

Nakon angažmana u Ateni, od travnja do svibnja 2017. godine pomagala je Veleposlanstvu Srbije u Kini tijekom pripreme i realizacije prvog summita „Pojas i put“ u Pekingu. Nakon toga bila je angažirana u Ministarstvu vanjskih poslova kao prvi savjetnik u Sektoru za bilateralnu suradnju.

Od 2021. do 2023. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova kao šefica Odjela za Aziju, Australiju i Pacifik. U studenome 2024. godine fizički je napadnuta na ulici u Madridu. Prema tadašnjim informacijama Ministarstva vanjskih poslova Srbije, napadač joj je prišao dok je razgovarala telefonom na srpskom jeziku, a potom je fizički napao. Šarac je zadobila lakše ozljede.