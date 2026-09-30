Srbiji produžen plinski aranžman s ruskim Gazpromom

Ruski "Gazprom" produžio je plinski aranžman sa Srbijom na još tri mjeseca, do kraja godine, pod istim povoljnim uvjetima koji su važili i dosad, potvrdio je je u srijedu direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, na dan kad je istjecao dosadašnji sporazum. "To će osigurati Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine plina i ove zimske sezone, po najboljim uvjetima", rekla je srbijanska ministrica rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je da su trenutne cijene plina na europskom tržištu "veoma visoke", i da sežu preko 800 eura za 1.000 kubičnih metara.

Ona je ocijenila da dogovor s Gazbromom omogućuje Srbiji "daleko bolje uvjete", na što je Srbija i računala jer je to "veoma važno" i financijski i za građane, ali i za gospodarstvo.

Prethodno su predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i državne naftne i plinarske kompanije Azerbajdžana SOKAR potpisali dioničarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje plinske elektrane kod Niša, javila je Radio-televizija Srbije.

Ministrica Đedović Handanović rekla je da se završetak tog projekta očekuje 2030. godine.

Srbija u narednih 24 sata očekuje i odluku američkih financijskih vlasti o tri licence važne za daljnji rad Naftne industrije Srbije (NIS) koji traju do 30. rujna.

Te licence osigurat će da kompanija NIS, koja je zahvaćena američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, nastavi nesmetano poslovanje a mađarskom MOL-u nastavak završnih pregovora o kupnji većinskog ruskog udjela u NIS-u.