Srbima masovno stižu pozivi za vojne vježbe. Ako odbiju, prijeti im novčana, ali i kazna zatvora

Na adrese građana i vojnih obveznika diljem Srbije masovno stižu pozivi za vojne vježbe. Odlazak na te vježbe često znači i izostanak s posla ili fakulteta pa se mnogi uopće ne odazivaju, iako je to zakonska obveza, što rezultira novčanim ili zatvorskim kaznama, piše Nova.rs.

- U sandučiću sam našao papir za neisporučenu poštu, pogledao sam adresu i nazvao broj telefona. Bio sam iznenađen kada su me kontaktirali iz vojnog odsjeka, odnosno bivše mjesne zajednice na Zvezdari. Rekli su mi da je to poziv za vojnu vježbu. Pitali su me koliko godina imam i objasnili da se rade upis u rezervni sastav i da se moram prijaviti - priča Bojan D. (31), koji već nekoliko godina živi i radi u Beogradu. Kaže da se ipak ne misli prijaviti.

Kazna zatvora do dva mjeseca

Dolazak na vježbe je zakonska obaveza, a ako se netko ne pojavi na poziv ili ne opravda izostanak, morat će platiti od 10.000 do 50.000 dinara ili odslužiti kaznu zatvora do 60 dana. Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obvezi, osobe iz pričuvnog sastava mogu biti pozvane na vježbu najduže 90 dana u jednoj godini.

Vježba se prekida ili odgađa u slučajevima bolesti, ako je član kućanstva istovremeno na odsluženju vojnog roka, polaganja ispita, sudjelovanja na međunarodnim sportskim natjecanjima, međunarodnim znanstvenim, istraživačkim i umjetničkim manifestacijama, zbog smrti ili teške bolesti, bolesti u obitelji ili nezgode koja je dovela do teške financijske situacije.