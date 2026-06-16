Srbin (64) kamionom udario motorista kod Kostrene i teško ga je ozlijedio. Uhitili su ga

Policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je 64-godišnji državljanin Srbije na području Kostrene kamionom udario motorista i teško ga ozlijedio.

- Nesreća se dogodila oko 19.55 sati na području Kostrene kada se 64-godišnjak u teretnom vozilu, njemačkih registracijskih oznaka, kretao kolnikom ulice Žuknica u smjeru ulice Šodići na DC 8 te se nije zaustavio na raskrižju. Tako je nepropisnim uključivanjem u promet na DC8 oduzeo prednost prolaska 37-godišnjem hrvatskom državljaninu koji se na motociklu kretao prema Bakru i udario ga. Od jačine udarca motociklist je zajedno s vozilom pao na kolnik - navodi policija.

Motoristu je pomoć pružena u KBC Rijeka gdje su mu dijagnosticirali teške ozljede.

- Provjerom 64-godišnjeg vozača je utvrđeno kako je upravljao neregistriranim vozilom kojemu je pri tri mjeseca istekla prometna dozvola. Odmah je uhićen, privremeno mu je oduzeta putovnica i vozačka dozvola te je priveden na postupanje u policijske prostorije - ističe policija.