Srbin i Ukrajinac krijumčarili strance kod Stare Gradiške

Postaja granične policije Stara Gradiška spriječila je još dva pokušaja krijumčarenja, 23. i 24. rujna. Kako su naveli, prvi slučaj dogodio se 23. rujna u Novoj Gradiški, gdje su policajci zaustavili automobil novogradiških registracija. Za upravljačem je bio 24-godišnji muškarac iz Srbije, koji je uhićen zbog sumnje da je nezakonito prevozio strance.

Drugi slučaj dogodio se 24. rujna na području Okučana. Policija je zaustavila automobil čeških registracija kojim je upravljao 42-godišnji Ukrajinac. U vozilu je bilo nekoliko stranih državljana, a vozač je također uhićen.

Istraga je pokazala da su muškarci po dogovoru s nepoznatim ljudima, primili više stranaca u automobil pa ih prevozili u Republiku Hrvatsku gdje bi ih doveli do određene lokacije.

Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog krijumčarenja stranaca. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok se prema strancima provodi postupak prema Zakonu o strancima i Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, priopćili su iz PU brodsko-posavske.