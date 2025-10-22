Obavijesti

UHITILI GA

Srbin u Americi skrivio strašnu nesreću i usmrtio čovjeka: 'Bio je tu ilegalno od 2011. godine'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Policijska uprava Portagea

Policijska uprava Portagea potvrdila je da Stanković trenutno boravi u zatvoru okruga Porter u Indiani i čeka daljnji postupak

Borko Stanković (41), državljanin Srbije i Crne Gore u Indiani je izazvao prometnu nesreću u kojoj je vozač na kojeg je naletio smrtno stradao na mjestu nesreće. Stankovića su uhitili i optužili za ubojstvo iz nehaja i bezobzirnu vožnju, a nije imao ni valjanu vozačku dozvolu, potvrdila je tamošnja policija, piše Fox News.

Kako su izjavili iz Ministarstva, Stanković je ilegalno boravio u Americi od veljače 2011. godine, kada mu je istekla neimigrantska viza. Imao je CDL dozvolu koja je pripadala članu obitelji, ali sam nije imao važeću dozvolu. Dodali su i da njegova tvrtka nije registrirana pri Ministarstvu prometa.

Foto: Policijska uprava Portagea

- Američka imigracijska i carinska služba u Chicagu podnijela je zahtjev za pritvor u zatvoru okruga Porter protiv ilegalnog imigranta Borka Stankovića nakon njegovog uhićenja 15. listopada zbog ubojstva iz nepažnje i kriminalne nepažnje.

Stanković, 41-godišnji ilegalni imigrant iz Srbije i Crne Gore, vozio je kamion i izazvao prometnu nesreću s više vozila u Portageu u Indiani, u kojoj je tragično poginuo Jeffrey Eberly.

Ovaj ilegalni imigrant nije imao ni važeću komercijalnu vozačku dozvolu (CDL). DHS surađuje s našim državnim i lokalnim partnerima kako bi se ilegalni vozači kamiona koji često ne poznaju osnovne prometne propise uklonili s naših autocesta - rekao je McLaughlin.

Policijska uprava Portagea potvrdila je da Stanković trenutno boravi u zatvoru okruga Porter u Indiani i čeka daljnji postupak.

