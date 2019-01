Srbin uspio pobjeći iz zatvora: 'Rezali smo rešetke 52 dana...'

Damnjan Mitrović (40) je krajem prošle godine pobjegao iz zatvora u Kopru. Za Kurir je ispričao kako je to napravio.

Inače, on je prije devet godina otišao u Italiju gdje je živio. Godine 2013. protiv njega su raspisali tjeralicu zbog trgovine narkoticima. u Italiji je, tvrdi za to oslobođen. Htio je, kaže doći u Srbiju i pojaviti se na sudu no u Srbiji nisu htjeli prihvatiti jamčevinu već su ga htjeli strpati u pritvor.

- Često sam iz Italije putovao u Sloveniju. Kada sam zadnji put došao u hotel, uhitili su me zbog tjeralice iz Srbije. Strpali su me u zatvor i shvatio sam da će me izručiti Srbiji. Zato sam isplanirao bijeg - kaže. Pomogao mu je Dragan Milosavljević (41), državljanin BiH.

- Počeli smo pratiti kretanje zaštitara i zapisivati. Kasnije su nam pomoćnici preko zatvorskog zida bacili pile kojima smo 52 dana polako rezali rešetke na ćeliji. To smo skrivali tako da smo vezali konope i kao radili uže za sušenje rublja. Čuvari su nekoliko puta ulazili u sobu, a pile smo skrivali u tetrapake mlijeka jer njih nitko ne gleda budući da oni zbog folije uvijek reagiraju na detektor za metal. U noći s 29. na 30 prosinac smo cimer i ja uspjeli prepiliti rešetke - kaže Mitrović.

Po plahtama su se spustili u dvorište. Tu su našli kontejnere i naslagali ih jedne na druge. Uz oštru žicu su prislonili jastuk.

- Prvo sam se popeo ja, a onda sam cimera podigao pomoću plahte. Popeli smo se na stražarsku kućicu i spustili se na ulicu niz plahte. Posjekao sam ruke na žicu i ozlijedio kuk, a moj je cimer ozlijedio nogu jer smo krivo pali. Kad smo izašli, razdvojili smo se - kaže Mitrović. Prešao je u Italiju, i otišao u Ferraru gdje živi s obitelji. Tvrdi da je otišao u policiju i prijavio se.

- Ja sam u Italiji slobodan čovjek i da oni me ne žele izručiti pa neću imati nikakvih problema. Želio bih se vratiti u Srbiju, ali to očigledno neće biti moguće zbog greške koja je napravljena, a ja u pritvor ne želim - kaže Mitrović.