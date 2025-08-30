Obavijesti

KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Srca kojima su Jergovićevi susjedi prekrili poruke mržnje otpor su nasilnicima

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Nasreću, za razliku od Plenkovića i njegova anonimnog izvora iz Vlade, mnogo više na zaštiti Jergovića učinili su njegovi susjedi, koji su skandalozni grafit prebojili srcima kao izrazima ljubavi

Prije nego što su Zagrepčani prekrili crvenim srcima prijeteći grafit na zgradi Miljenka Jergovića, anonimni izvor iz Vlade RH neizravno je kolumnista i književnika optužio za poticanje netolerancije. “Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu”, poručio je izvor iz Vlade, “a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović”.

