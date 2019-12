Sreća malog heroja u Americi: Šimunovi dani s cijelom obitelji

Kad se probudi, prvo kaže tati: ‘Tata, budan sam’, onda kreću rituali s terapijama, kateterima i hranjenjem. Kad to obavimo, on sam dopuže do hodalice, bez proteze i hvali se tati i braći: ‘Gledaj, hodam! Stavi mi drugu nogicu!’, opisuje Martina Stojanović jedan dan sina Šimuna u bolnici na Floridi.

- Danas je stajao samostalno tri sekunde, a liječnicima je to bio cilj za sljedeći tjedan... Šima je to opet odradio prije očekivanog! Kako sam i rekla, sad kreću agresivnije terapije, pa smo imali i prvi tretman električnim podražajima, kojima je cilj da Šimun ojača desnu nogicu. Nakon Nove godine u program fizikalne terapije uključuju i terapiju u bazenu. Prošli tjedan bili smo na sastanku s liječnicima i oni su nam rekli da će se terapije nastaviti sljedeća tri mjeseca - opisuje nam majka.

- Šimun ima neopisivu volju jer pokazuje veliki interes za hodanjem mimo fizikalnih terapija, što inače nije bilo za očekivati jer djeca (pogotovo njegove dobi) često plaču budući da su fizikalne terapije i bolne. Mi smo se sa suzama susreli samo jednom, i to je bilo zato što nije bio zainteresiran za sakupljanje autića nego je htio dinosaure... Plač je trajao ukupno pet sekundi, dok terapeuti nisu shvatili da su izabrali pogrešnu igračku za motivaciju - našalila se mama.

Šimun je proteklog vikenda posjetio bolničkog Djeda Mraza, s kojim su se fotografirali on i obitelj: tata Tomislav, mama Martina te dva brata, Noa i Tomo.

- Kad je Šimun nakon 45 dana razdvojenosti ugledao tatu i braću, zanijemio je od sreće. Moje srce je konačno cjelovito - kazala je Martina.

Hrabri dječak iz Županje krajem kolovoza otputovao je na Floridu na operaciju.

Podsjetimo, Šimun je rođen bez 25 kostiju u nogama, prije operacije nije imao koljeno ni kuk, a ima i zapetljanje živaca kralježnice.

Na Floridi ga je sredinom rujna devet sati operirao vrhunski tim koji je predvodio dr. Paley. Malenom heroju su rekonstruirali kuk, izvadili mu duplicirani femur, amputirali natkoljenicu lijeve noge i napravili rekonstrukciju stopala desne noge. Šest tjedana proveo je u gipsu.

To vrijeme uz Šimuna su bili mama Martina i tata Tomislav. Šest tjedana od teške operacije skinuli su gipsiće, a tata se morao vratiti u Hrvatsku kako bi bio s ostalom dvojicom sinova. Prve korake malenog Šimuna ostatak obitelji gledao je dosad uživo preko mobitela. Blagdane provode zajedno.

Doktor Paley, na čijem institutu Šimun ima fizikalnu terapiju nakon operacije, ima i zakladu za pomoć djeci, koja organizira maraton u američkoj državi Floridi. Na maratonu je, tri dana nakon što je dobio protezu, sudjelovao i Šimun.

- Natjecali su se Paleyevi pacijenti (ljubičaste majice) i svi koji ih podržavaju (plave majice). Ovo je toliko lijepa i pozitivna stvar. Svi ti mali borci na jednome mjestu sa istim ciljem - hodati! I svi hodaju!!! Djeca kojima je prvotna dijagnoza garantirala doživotna invalidska kolica. Nevjerojatno ih je gledati. Šima je u cilj ušao posljednji, cijelu utrku smo hodali i trčali u kolicima, zadnjih 20-ak metara do cilja Šimun je ušetao samo se pridržavajući za hodalicu. Pokupio je najveće ovacije, a doktor Paley je rekao da je nevjerojatan - rekla je uzbuđeno Šimunova mama za 24sata.

Šimun svoju protezu zove “drugom nogicom”. Mama nam je i opisala trenutke nakon operacije.

- Protetičarka je došla s protezom i tad smo probudili Šimuna, bio je još pospan dok nam je objašnjavala kako će je koristiti, a onda je došlo vrijeme da je isproba. Ostao je bez teksta, bio je uistinu iznenađen cijelom situacijom. Prošetao je hodnikom, naravno, uz pomoć protetičarke, i došao do zrcala, gdje se mogao vidjeti. Neopisiv je taj osmijeh kojim nas je počastio kad je vidio svoju ‘drugu nogicu’ kaže majka Martina.

Stajao je samostalno tri sekunde, a to je bio cilj za sljedeći tjedan. Šima je to opet odradio prije očekivanog!

Dinamo je dresovima pomogao dječaku

Aukcija naziva “Šimunov korak” ujedinila je sve ljubitelje nogometa, a 23 unikatna dresa sa siluetama vukovarskog Vodotornja, simbola otpora Grada heroja u Domovinskom ratu, od početnih 500 kuna dosegnuli su i 12.060 kuna.

Kako bi se dječaku omogućilo ortopedsko pomagalo uz koje bi mogao hodati, 24sata su u suradnji s Dinamom i portalom aukcije.hr pokrenula humanitarnu aukciju dresova “modrih” s utakmice koju su protiv Hajduka odigrali 22. studenog.

Aukcija je trajala sedam dana, a prodajom dresova sakupilo se 87.650 kuna za pomoć Šimunu.

- Imamo iskustva u provedbi humanitarnih aukcija, ali u zadnjem trenu se donose svi podaci da bi se postavili na stranicu kako bi sve izgledalo kako smo svi zamislili. Razne objave moraju biti pružene korisnicima jer svi ti predmeti imaju tržišnu vrijednost, ali u ovakvim situacijama vrijednost mora nadmašiti takve iznose. Imali smo dosta poziva korisnika koji su pitati mogu li uplatiti novac i ako ne uspiju doći do nekog dresa - započela je Dubravka Moškov s portala aukcije.hr pa nastavila:

- Bilo je malo strke, ali sve je prošlo u najboljem redu.

Foto: privatna arhiva

"Korisnik iz Švicarske nas je zvao i bio je toliko sretan što može nekome pomoći, želio je dati svoj doprinos za Šimuna. Ovaj projekt je svakako hvalevrijedan." - Dubravka Moškov s portala Aukcije.hr

Dres hrvatskog reprezentativca Brune Petkovića prodan je za 12.060 kuna, 10.000 kuna koštao je dres Danija Olma, dok je dres Dominika Livakovića u 137 ponuda dogurao do 4810 kuna.

- Svi korisnici su odradili svoje uplate. Ovo je hvalevrijedan projekt, a imali smo još većih projekata, primjerice za Udrugu slijepih, za bolnicu na Kantridi i Klaićevu - rekla je gospođa Moškov. Iz Dinama su potvrdili kako su svi dresovi odaslani kupcima.

- A i Dinamo ima veliku bazu navijača, pa se spojilo više stvari i na dresovima je bio Vodotoranj - simbol Vukovara te se dosta elemenata poklopilo za uspješnu akciju - objasnila je predstavnica portala aukcije.hr.

- Korisnik iz Švicarske je zvao i bio je toliko sretan što može nekome pomoć jer je rekao da je teško živio u mladosti te je htio pomoći malom Šimunu. Bio je spreman izdvojiti 2000 eura za neki dres te se nadao da će to biti dovoljno, želio je dati svoj udio - kaže Moškov.

Šimunova majka zahvalila je svima koji su im na bilo koji način pomogli kroz najteži životni period i borbu za sina. A Šimun je u Dinamovu dresu pratio sve utakmice “modrih” u Ligi prvaka.