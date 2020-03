Sreća pa je bio prazan! Stijena kod Omiša zdrobila automobil

U utorak je u odronu stijene na omiškom području, na popularnoj Brnistri, uništen automobil splitskih tablica, piše Dalmacija Danas.

- Načuli smo za to, ali nismo bili na intervenciju - kažu nam vatrogasci iz DVD Omiš.

Kamena gromada teška više od tonu strovalila se na automobil, a oštetila je i montažni objekt.

Foto: Dalmacija Danas

Opasnost za vozače i stanovnike

Sreća je što u trenutku odrona stijene u automobilu i kraj njega nije bilo nikoga.

Omiško područje prepuno je litica s kojih odroni prijete vozačima i stanovnicima, piše Dalmacija Danas, a ovo je samo novi primjer toga. Stijena se odronila na području Brnistre, renovirane dionice ceste Omiš - Gata.

Zatvaraju dio ceste

Iz Omiša su najavili da će privremeno za sav promet zatvoriti dio državne ceste D70O Omiš (D8) – Naklice – Gata – čvorište Blato n/C (A1) zbog radova inženjerskogeološkog kartiranja stijena. Cesta će biti zatvorena za sav promet između Omiša i Naklica od 05.03.20. do 15.03.20. godine u vremenu od 08:00 do 18:00 sati s tim da će od 13:15 do 14:15 cesta biti otvorena za sav promet. U slučaju vremenskih nepogoda kada se radovi ne mogu izvoditi, državna cesta DC70 bit će otvorena za sav promet, a izvođenje radova i zatvaranje ceste će se odgoditi za sljedeći dan, piše Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas

Foto: Dalmacija Danas

Tema: Hrvatska