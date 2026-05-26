Središnji registar stanovništva kreće s radom. Od ponedjeljka ćete moći provjeriti sve podatke

Kao što je bilo najavljeno, od 1. lipnja Hrvatska dobiva Središnji registar stanovništva. Projekt je započeo 2020. godine i sada, nakon više godina rada, imamo ono što nas veseli. Uspješno smo priveli kraju velik posao zahvaljujući prije svega kolegicama i kolegama iz Porezne uprave, ali i svim drugim institucijama koje su sudjelovale u organizaciji i provedbi ovog projekta, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na predstavljanju projekta Središnji registar stanovništva.

Projekt je do ove faze, kao je rekao, uspješno konsolidiran. Registar je uspostavljen i u ovoj početnoj fazi bit će dostupan zainteresiranim građanima Republike Hrvatske.

- Kako vrijeme bude prolazilo i podaci se budu ažurirali, o čemu će također biti riječi, od 1. siječnja sljedeće godine registar će koristiti sva tijela državne uprave, ali i nositelji određenih ekonomskih i socijalnih politika radi kvalitetnijeg provođenja mjera i učinkovitijeg upravljanja našim gospodarstvom. Ono što posebno želim istaknuti jest da je ovaj registar doista ogroman iskorak u funkcioniranju državne uprave. Ministarstvo financija i Porezna uprava koriste ga u kontekstu svojih postupanja, vođenja fiskalne politike i svih povezanih javnih politika. Zato mi je iznimno drago što danas možemo predstaviti registar i sve promjene koje donosi. Što to znači za građane? Prije svega manje administracije i manje nepotrebnog prikupljanja dokumentacije. Građani će na jednostavan način moći pratiti temeljem čega i u kojim slučajevima ostvaruju određena prava - rekao je Ćorić.

S druge strane, registar će omogućiti i preciznije usmjeravanje različitih mjera prema onima kojima su najpotrebnije. Puna primjena registra započeti će od 1. siječnja 2027. godine te će omogućiti bolje usmjeravanje sredstava i učinkovitije provođenje javnih politika.

- U sljedećih pet mjeseci građani će imati mogućnost provjeriti podatke koji se o njima nalaze u registru i po potrebi ih ispraviti. Neki od podataka možda nisu ažurirani iz različitih razloga, zato ćemo ovo prijelazno razdoblje iskoristiti kako bismo svim građanima omogućili provjeru i eventualno ispravljanje podataka te tako dodatno povećali točnost registra. Vjerujem da je svima u interesu da podaci budu točni, jer će se od 1. siječnja 2027. godine upravo na tim podacima temeljiti ostvarivanje određenih prava i postupanja državnih tijela - rekao je.

- Važno je provjeriti točnost podataka iz izvornih institucija i u samom registru stanovništva. Središnji registar stanovništva objedinjuje službene podatke i podatke iz dobrovoljnih izjava. Postupak ispravka podataka jednostavan je: zahtjev se podnosi kroz registar, a nadležna institucija, koja je vlasnik izvornog podatka, provodi ispravak u svojoj evidenciji. Podaci se ne ispravljaju izravno u registru stanovništva nego u temeljnim registrima nadležnih institucija. Potvrdu iz registra možete dobiti u bilo kojem trenutku putem portala e-Građani ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu. Dok nadležna institucija ne obradi vaš zahtjev, podatak će biti jasno označen kao “u provjeri”. Nakon provjere institucija će ispraviti podatak ako je potrebno - rekao je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Građani koji ne koriste sustav e-Građani mogu se obratiti nadležnim uredima prema mjestu prebivališta ili boravišta, gdje mogu dati izjave ili zatražiti službene potvrde iz registra.

- Vaš je zadatak provjeriti vlastite podatke. Točnost podataka danas predstavlja preduvjet za ostvarivanje vaših prava i svih budućih postupaka. Od 1. siječnja 2027. godine podaci iz registra postat će službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava te za postupanje državnih tijela. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke uz najviše standarde sigurnosti i zaštite privatnosti. Pristup podacima imaju isključivo ovlašteni korisnici i institucije, i to samo kada za to postoji jasna zakonska osnova. Što Središnji registar stanovništva znači za građane? Manje administracije, veća transparentnost i učinkovitiji javni postupci. Više informacija i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći na službenim stranicama registra stanovništva - rekao je.

Neke institucije bile su izvor podataka, a druge korisnici sustava.

- Svjesni smo da će otvaranje registra izazvati brojna pitanja. Upravo zato pripremili smo detaljan pregled najčešćih pitanja i odgovora koji su dostupni na našim službenim stranicama, kao i izravan pristup registru putem poveznice registar-stanovnistva.gov.hr. Za dodatna pitanja korisnicima će biti dostupna podrška putem portala Porezne uprave i pozivnog centra - rekao je.

Od 1. lipnja pozivaju sve građane da provjere svoje podatke u registru. Za svaki nedostajući ili netočan podatak zahtjev će se moći podnijeti kroz samu aplikaciju registra. Ispravak podataka obavlja se u temeljnim registrima, dok je registar kanal koji informacije prosljeđuje nadležnim institucijama.

- Pred nama su dva ključna datuma: 1. lipnja 2026. i 1. siječnja 2027. godine. Od 1. lipnja građani Republike Hrvatske moći će pristupiti registru i provjeriti svoje podatke, dok će od 1. siječnja 2027. godine institucije početi koristiti podatke iz registra u svakodnevnom radu - naglasio je.

Ključni ciljevi pravilnika su definiranje potvrda o podacima i jasno određivanje pravila pristupa podacima. Time se uspostavlja siguran i pouzdan sustav upravljanja podacima, temeljen na načelima točnosti i pouzdanosti. Potvrda iz registra javna je isprava koju građani mogu dobiti nakon 1. lipnja 2026. godine. U njoj će biti sadržani svi podaci upisani u registru.

Potvrda će sadržavati tri vrste podataka: podatke preuzete iz službenih registara, podatke iz dobrovoljnih izjava, podatke o kućanstvu.

Građani više neće morati obilaziti različite institucije radi pribavljanja potvrda, nego će sve imati na jednom mjestu, što bi trebalo pojednostaviti administrativne postupke. Potvrda će biti besplatna za građane.

- Od 1. siječnja 2027. korisnici registra moći će bez naknade koristiti podatke iz registra. Korisnici su tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te druge institucije koje u svom radu trebaju određene podatke za upravne i druge postupke. Pravilnikom je točno definirano koje podatke pojedini korisnici mogu koristiti, po kojoj pravnoj osnovi i u koju svrhu. Time se sprječava prekomjerna obrada podataka i osigurava zaštita privatnosti građana. Građani će također imati mogućnost vidjeti tko je i po kojoj osnovi pristupao njihovim podacima. Jedna od najvećih vrijednosti registra jest preciznije definiranje kućanstava, što do sada nije bilo dovoljno uređeno i često je stvaralo probleme u ostvarivanju određenih prava i naknada - rekla je državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.

Registar obuhvaća: hrvatske državljane s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, strane državljane s prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj, hrvatske državljane u inozemstvu koji imaju OIB.

Ukupno je riječ o više od 5,6 milijuna evidentiranih osoba. Klasični popis stanovništva više se neće provoditi na dosadašnji način. Registar stanovništva omogućit će kontinuirano praćenje podataka i ažuriranje evidencija bez potrebe za klasičnim popisom svakih deset godina.

Procjenjuje se da će se time ostvariti značajne financijske uštede. Sam projekt vrijedan je oko 13,8 milijuna eura, dok je posljednji klasični popis stanovništva stajao oko 23 milijuna eura.