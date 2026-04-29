Srednjoškolci ga namamili, pa ga tajno snimali i iznuđivali novac: 'Mi smo članovi Pantera'

Piše 24sata,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sud je 16-godišnjaku odredio 50 sati humanitarnog rada i obavezni psihosocijalni tretman nakon što je s pomagačem iznudio novac i stvari od muškarca kojeg su namamili putem društvenih mreža

Sve je počelo bezazlenom komunikacijom na aplikaciji za upoznavanje Badoo, a završilo prijetnjama, ucjenama i objavom kompromitirajuće snimke. Dvojica maloljetnika, među kojima i 16-godišnji učenik zagrebačke srednje škole, lažno su se predstavili muškarcu i dogovorili susret uživo, javlja Jutarnji list. Na sastanku su se prikazali kao pripadnici navodne skupine 'Panteri', tvrdeći da se bore protiv pedofilije. Ubrzo su počele prijetnje, tražili su novac, a muškarac im je isprva dao 15 eura. Situacija je eskalirala kada su ga prisilili na ponižavajuće izjave koje su snimili mobitelom bez njegova znanja. Uz to su od njega uzeli i skupe Balenciaga tenisice.

UHIĆEN JE Senjanin pucao na dvojicu pa aplikacijom slao prijetnje smrću
Senjanin pucao na dvojicu pa aplikacijom slao prijetnje smrću

No tu nije bio kraj. Tijekom sljedećih dana nastavili su pritisak putem društvenih mreža poput Instagram i Snapchat, prijeteći objavom snimke ako im ne isplati dodatni novac. U strahu, žrtva im je slala pakete, tenisice, odjeću i gotovinu, no zahtjevi su rasli i dosegnuli iznose od 1000 pa i 1500 eura. Kako je odbio dalje plaćati, snimka je krajem veljače objavljena na TikTok-u.

Zbog svega je reagirala policija, a u slučaj su se uključili i državno odvjetništvo te socijalne službe. Protiv 16-godišnjaka pokrenut je postupak zbog više kaznenih djela, uključujući razbojništvo, iznudu i neovlašteno snimanje.

NIZ DOJAVA PO HRVATSKOJ Stručnjak za sigurnost o lažnim prijetnjama bombama: 'Policija može ući u digitalni trag...'
Stručnjak za sigurnost o lažnim prijetnjama bombama: 'Policija može ući u digitalni trag...'

Općinski kazneni sud u Zagreb donio je odluku prema kojoj će se maloljetnik morati uključiti u 50 sati humanitarnog ili komunalnog rada tijekom tri mjeseca. Uz to, čeka ga i psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade koji može trajati do godinu dana.

Na sudu je priznao sve što mu se stavlja na teret, a sudski troškovi mu nisu određeni. Oštećeni muškarac svoju će odštetu morati potražiti u zasebnom postupku.

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine
ZAMJENJUJU LJUDE?

NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine

Govoreći nakon sastanka Stožera vrhovnog zapovjednika, Zelenski je opisao besposadne kopnene sustave kao “sljedeći veliki korak” u ratovanju, nakon široke upotrebe dronova
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani

