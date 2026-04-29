Srednjoškolci ga namamili, pa ga tajno snimali i iznuđivali novac: 'Mi smo članovi Pantera'

Sve je počelo bezazlenom komunikacijom na aplikaciji za upoznavanje Badoo, a završilo prijetnjama, ucjenama i objavom kompromitirajuće snimke. Dvojica maloljetnika, među kojima i 16-godišnji učenik zagrebačke srednje škole, lažno su se predstavili muškarcu i dogovorili susret uživo, javlja Jutarnji list. Na sastanku su se prikazali kao pripadnici navodne skupine 'Panteri', tvrdeći da se bore protiv pedofilije. Ubrzo su počele prijetnje, tražili su novac, a muškarac im je isprva dao 15 eura. Situacija je eskalirala kada su ga prisilili na ponižavajuće izjave koje su snimili mobitelom bez njegova znanja. Uz to su od njega uzeli i skupe Balenciaga tenisice.

No tu nije bio kraj. Tijekom sljedećih dana nastavili su pritisak putem društvenih mreža poput Instagram i Snapchat, prijeteći objavom snimke ako im ne isplati dodatni novac. U strahu, žrtva im je slala pakete, tenisice, odjeću i gotovinu, no zahtjevi su rasli i dosegnuli iznose od 1000 pa i 1500 eura. Kako je odbio dalje plaćati, snimka je krajem veljače objavljena na TikTok-u.

Zbog svega je reagirala policija, a u slučaj su se uključili i državno odvjetništvo te socijalne službe. Protiv 16-godišnjaka pokrenut je postupak zbog više kaznenih djela, uključujući razbojništvo, iznudu i neovlašteno snimanje.

Općinski kazneni sud u Zagreb donio je odluku prema kojoj će se maloljetnik morati uključiti u 50 sati humanitarnog ili komunalnog rada tijekom tri mjeseca. Uz to, čeka ga i psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade koji može trajati do godinu dana.

Na sudu je priznao sve što mu se stavlja na teret, a sudski troškovi mu nisu određeni. Oštećeni muškarac svoju će odštetu morati potražiti u zasebnom postupku.

