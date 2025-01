Srednjoškolci nezadovoljni, pokrenuli su peticiju protiv zaključavanja škola

Mi u školi već godinu dana nemamo kantinu, samo aparate pune slatkiša. I sad smijemo po užinu otići samo pod velikim odmorom, na 15 minuta, što nam nije dosta jer su trgovine i pekare malo udaljenije od škole. Ostalo smo vrijeme zaključani. Nastavnici dežuraju na ulaznim vratima, no nitko ne kontrolira nas učenike, niti naše stvari. Znači, opet može ući bilo tko i unijeti što hoće, kaže nam maturantica jedne zagrebačke strukovne škole.

Otkako su od povratka učenika na nastavu u utorak uvedene nove sigurnosne mjere, učenici srednjih škola posebno su nezadovoljni. Jasno im je da se škole zaključavaju zbog njihove sigurnosti, no ističu kako sve to nije promišljeno kako treba. Stoga su pokrenuli peticiju "Srednjoškolci protiv zaključavanja škola (novonastalih mjera)" koju je do petka popodne potpisalo 3144 potpisnika.

- Mi, potpisani učenici srednjih škola, ovim putem izražavamo nezadovoljstvo i protivljenje poduzetim mjerama koje uključuju zaključavanje vrata škola tijekom nastave i ograničavanje slobodnog kretanja učenika. Smatramo da ove mjere nisu u skladu s našim pravima i slobodama te da mogu negativno utjecati na sigurnost, dostojanstvo i kvalitetu obrazovanja - navode pokretači peticije, potpisani kao "učenici srednjih škola".

Naveli pet razloga

Naveli su pet razloga zbog kojih žele izmjenu sigurnosnih pravila. Smatraju kako je zaključavanje vrata i onemogućavanje izlaska iz škole tijekom pauza ograničavanje osnovnog prava na slobodu kretanja. Škola je prostor obrazovanja, a ne zatvor, pišu. Zaključana vrata su, smatraju, sigurnosni rizik. U slučaju hitnih situacija (požar, potres, evakuacija), zaključana vrata mogu dovesti do ozbiljnih posljedica za sigurnost svih prisutnih. Ovakve restikcije, navode dalje, šalju poruku nepovjerenja prema učenicima i mladim ljudima. Sve to ima negativan utjecaj na mentalno zdravlje učenika, te pojačava stres i anksioznost. Pokretači peticije smatraju kako je alternativno rješenje bolja komunikacija među učenicima, nastavnicima i upravama škola, uvođenje transparentnih pravila te mjera koje neće ugroziti njihova prava i sigurnost.

Na sve ovo upozoravali su i ravnatelji srednjih škola tijekom pripremanja Protokola o sigurnosni nakon strašnog napada na učenike i učiteljicu u OŠ Prečko. Dio mjera je prilagođen, no u provedbi su se odmah uočili nedostaci za koje bi trebalo naći primjerena rješenja.