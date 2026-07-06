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SRETAN KRAJ POTRAGE Gabrijelu su pronašli živu i zdravu

Piše Filip Sulimanec,
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SRETAN KRAJ POTRAGE Gabrijelu su pronašli živu i zdravu
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Podsjećamo, za 16-godišnjom Gabrijelom tragalo se od 25. lipnja, kada je posljednji put viđena na zadarskom području

Šesnaestogodišnja Gabrijela čiji je nestanak prijavljen na području Zadra, pronađena je živa i zdrava, potvrdila je policija za Novu TV. Policija je za Dnevnik Nove TV potvrdila da se trenutačno nalazi u policijskoj postaji u Zadru. 

I majka je potvrdila radosnu vijest na društvenim mrežama.

 - Od srca želim zahvaliti svima koji su bili uz nas tijekom ovih najtežih dana u našem životu. Hvala dragom Bogu što je čuvao moje dijete i što je uslišio sve naše molitve. Hvala gospodinu koji je policiji dojavio gdje se nalazi. Vaša ljudskost i hrabrost napravile su veliku razliku. Hvala svim prijateljima, obitelji, poznanicima i svim ljudima koji su dijelili objave, slali poruke podrške, molili za nas i na bilo koji način sudjelovali u potrazi. Vaša pomoć i podrška dali su nam snagu da izdržimo. Veliko hvala policiji na uloženom trudu tijekom potrage, kao i svim medijima koji su objavili apel i pomogli da vijest dođe do što većeg broja ljudi. Hvala vam svima od srca. Nikada vam to nećemo zaboraviti - napisala je majka.

Podsjećamo, za 16-godišnjom Gabrijelom tragalo se od 25. lipnja, kada je posljednji put viđena na zadarskom području. Njezina je majka svakodnevno na društvenim mrežama pisala apele i molila korisnike za bilo kakvu informaciju što je na kraju urodilo plodom.

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