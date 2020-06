Sretnici iz Zagreba isplatili jackpot od 1,7 milijuna kuna: 'Nisam vjerovala, kupit ću stan'

Uvijek uplaćuje na istom mjestu u Martićevoj 70 u Zagrebu te uvijek igra iste brojeve koji svaki za sebe imaju posebnu važnost. Prije osvajanja ovog dobitka i nije bila uvjerena da će baš nju dotaknuti sreća

<p>Sretnici iz Zagreba na račun je sjelo skoro 1,7 milijuna kuna koje je osvojila u igri Loto 7 Hrvatske lutrije.</p><p>- Već dugo vremena želja mi je bila kupiti veći stan i sada je to moguće. Hvala Lutriji na ispunjenju moje velike želje - rekla je dobitnica koja je, 27. svibnja, pogodila kombinaciju brojeva za 6+1 dobitak i osvojila 1.674.291,90 kuna. </p><p>Uvijek uplaćuje na istom mjestu u <strong>Martićevoj 70</strong> u Zagrebu te uvijek igra iste brojeve koji svaki za sebe imaju posebnu važnost. Prije osvajanja ovog dobitka i nije bila uvjerena da će baš nju dotaknuti sreća, no Loto 7 je igra na sreću – ovog puta se posrećilo baš njoj.</p><p>Kaže kako je gledala izvlačenje brojeva tog 43. kola.</p><p>- Sasvim slučajno sam na TV-u pratila izvlačenje brojeva uživo. Poslije sam još nekoliko puta provjeravala jesam li to stvarno ja pogodila dobitnu kombinaciju za ovaj super dobitak, ali bez euforije, bila sam potpuno sabrana.</p><p>Na kraju je poručila: </p><p>- Zadovoljna sam i sretna, a prvo što ću poduzeti je potraga za odgovarajućim stanom. Nastavljam s igrom - osim <strong>Lota 7</strong>, igram <strong>Eurojackpot</strong> i <strong>Loto 6</strong> jer za one koji igraju uvijek postoji mogućnost dobitka - poručila je.</p>