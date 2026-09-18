Sretnik osvojio 167 tisuća eura na lutriji, evo gdje ide novac

Netko iz Zagreba u petak je postao bogatiji za čak 167.524,83 eura zahvaljujući igri Joker. U 224. kolu izvučen je dobitni Joker broj 486851, koji je sretnom igraču donio dobitak Joker 6.

Listić je ukupno plaćen samo 8 eura. Odigrane su tri kombinacije Eurojackpota uz dvije dodatne igre Joker.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Sarajevskoj 6 u Zagrebu.

Sljedeće izvlačenje Jokera je u subotu, 19. rujna, a zajamčeni glavni dobitak iznosi 100.000 eura.