Sretnik pogodio 'Sve' i osvojio 80.000 eura na 'Sve ili ništa'

U 245. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 22, koji su igraču iz Popovače donijeli dobitak 11 u iznosu od 80.000, izvijestili su iz Hrvatske lutrije u utorak.

Navode da je igrač odigrao osam kombinacija i u večerašnjem izvlačenju pogodio svih jedanaest brojeva te je za uplaćenih 10,40 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, TRG GROFA ERDEDY 32, POPOVAČA.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u SRIJEDU 03.09.2025.