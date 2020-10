Srića: 'Ljudi negiraju da korona postoji, znam čovjeka koji ju je i prebolio, a odbija nositi masku'

Ministar Vili Beroš kaže da ne postoji određena brojka zaraženih ili oboljelih koja bi bila okidač za eventualni lockdown već da se prati cijelokupna epidemiološka situacija. Rade sve, kaže, da do toga ne dođe

<p>Dok Slovenija s više od 1600 oboljelih dnevno razmišlja o dvotjednom potpunom lockdownu, Hrvatska s više od 1500 zaraženih u danu još uvijek zaziva građane da se uozbilje. No ako brojke nastave rasti restrikcije se neće moći izbjeći, tvrde nam neslužbeno upućeni stručnjaci.</p><p>Brojke koje posebno Hrvatsku zabrinjavaju su zaraženi zdravstveni djelatnici. Više nema iluzije da su se bolnice obranile od virusa jer imamo 610 zaraženih djelatnika i 1341 u izolaciji. Od toga će oko 30 posto biti pozitivnih što će biti veliko opterećenje za one koji nam liječe pacijente.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su tri moguća scenarija koja nas očekuju u Hrvatskoj</strong></p><p>- Ne podcjenjujte koronu, ne uspoređujte je s gripom ili kako neki to danas rade s hongkonškom gripom. To je neusporedivo – upozorava naš vrsni pulmolog s Jordanovca <strong>Saša Srića</strong> referirajući se na nove paralele korone i drugih bolesti predsjednika Zorana Milanovića. </p><p><br/> - Broj oboljelih na dnevnoj bazi koja premašuje 1000 opasno prijeti zdravstvenom sustavu. Posebno su zabrinjavajuće brojke u Zagrebu koji je sve bliži sam toj brojci od 1000. Naš zdravstveni sustav je već preopterećen. KB Dubrava već je skoro popunila kapacitete. Razmišlja se da se za Covid bolesnike otvori dječja bolnica Srebrnjak, Rokfelerova, Naftalan u Ivanić Gradu i bolnica Sv. Ivan na Jankomiru. Uz to se spremaju šatori i Arena koja je već bila predviđena u te svrhe – kaže nam zagrebački pulmolog Saša Srića. Više nema sumnje da je Covid-19 ušao u bolnički sustav što je posebno otežava ovu borbu s koronom.</p><p><br/> - Upravo treba sačuvati zdravstvene djelatnike no korona je već u sustavu. Prije dva dana imali smo oko 440 pozitivnih djelatnika i 1920 njih u samoizolaciji. Od toga je jedna trećina ili jedna četvrtina biti pozitiva a to su ogromne broje. I sam sam prebolio Covid i srećom imalo blagu sliku. Umor i bol u mišićima je bio kod mene alarma da se testiram – kaže nam doktor. Upozorava sve da se uozbilje i poštuju mjere jer Covid neće proći.</p><p>- Problem je što dio ljudi poštuje i čini mi se da ih je sve više, no dio ljudi negira i ne žele ni čuti da virus postoji. Čak znam slučaj čovjeka koji je prebolio koronu i dalje kaže da neće ga nitko natjerati da nosi masku jer on u to ne vjeruje. Imao je blažu sliku inače ne bi tako govorio – dodaje doktor Srića. I dalje o korno puno slušamo, pišemo, čitamo, ali što danas siguro o tom virusu znamo?</p><p>- Sigurno znamo da je virusna bolest koja se ne prenosi samo respiratorno. To je sistemska bolest s lezijom jetre, neurološkim simptomima, gastrološkim simptomima. Ljeti više uzrokuje probavne probleme dok zimi češće napada dišni sustav i organe. Znamo da klinička slika može biti od blage do teške koja obično zahvaća starije ljude i kronične bolesnike. Ali isti tako znamo da i mlađi mogu razviti teže simptome i završiti na respiratoru. Znamo da se s ovim virusom nije za šaliti, ali da mu se može suprotstaviti jednostavnim mjerama ako ih se svi podržavamo – dodaje Srića. Napominje i kako je gledao muškarca mlađeg od 40 godina na respiratoru.</p><p><br/> - To su rijetki slučajevi, ali su mogući. Radi se o mladom čovjeku i ne možete znati hoće li vas zaobići ili ćete biti taj rijedak slučaj. Zato nosite maske – kaže doktor Srića. Pojasnio je i kada vam treba 'zazvoniti alarm' da potražite pomoć u bolnici.- Obično oni koji kroz nekoliko dana razviju visoku temperaturu koji ne mogu skinuti s lijekovima, razviju i najteže oblike bolesti. Temperatura koja se ne povlači, otežano disanje i kratkoća daha simptomi su koji vam govore da morate u bolnicu. Većina ih završi na kisiku no dio na žalost i na respiratoru. Moram naglasiti da to ne znači da im nema povratka jer ljudi svašta pričaju pa kažu da se s respiratora ne vraćaju kućama. To nije istina – dodao je ovaj pulmolog. Ujedno ističe da oni koji prebole Covid nakon deset dana više nisu zarazni iako im test pokazivao da su pozitivni.</p><p>- Pozitivnu su jer imao ostatke virusa kojim ne mogu više druge zaraziti. Zato se ni ne trebaju nakon 10 dana više testirati – rekao je. </p><p>Pomoćnik ministra dr.sc. <strong>Damir Trut </strong>kaže za N1 ako nam brojke nastave rasti, spremni su za dodatne krevete za pacijente oboljele od korona virusa.</p><p>- Imamo spremnih 2360 kreveta za pet sportskih objekata u Hrvatskoj, u roku 48 sati se mogu postaviti - izjavio je Trut. Sa sličnim dnevnim brojkama zaraženih kakve mi imamo, Slovenija na snazi ima policijski sat te nema kretanja od 21 do 6 ujutro, a kazne su od 400 do 4000 eura. Ne smije se prelaziti iz regije u regiju jer se stanje pogoršalo i uz granicu s Italijom, Broj osoba koje zajedno mogu boraviti na otvorenom s deset je smanjen na šest. Zabranjeni su svi skupovi, javne priredbe, mise, vjenčanja, a uz sve to razmišljaju i u potpunom lockdownu na dva tjedna. </p><p><br/> - Život neće stati, moramo se prilagoditi da svi hitni i oni ne hitni dobiju najbolju moguću skrb. Moj primarni zadatak je prilagoditi zdravstveni sustav novonastalim uvjetima i to radimo iz dana u dan - kaže ministar Vili Beroš. Na naše pitanje koji dnevni broj oboljelih bi bio okidač za djelomični ili potpuni lockdown - nema odgovora. Nitko javno u Hrvatskoj ne želi iznositi takve podatke. Ministar <strong>Davor Božinović</strong> prije dva dana je bio stava da Hrvatska ne razmišlja o uvođenju policijskog sata, ali je dodao da “težina mjera ovisi o disciplini svakoga od nas”.</p><p><br/> - Kada bi se svi pridržavali jednostavnih mjera, a to je fizička distanca, higijena ruku i nošenje maski kada se ne može osigurati dovoljna fizička distanca, onda nam nikakve mjere ne bi bile potrebne - rekao je Božinović. <br/> Ravnatelj NZJZ-a ‘Dr. A.Štampar’ <strong>Zvonimir Šostar</strong> kaže da još nije čuo da se spominje lockdown. </p><p><br/> - Vidjet ćemo kako će biti narednih dana. Imamo jako puno ljudi u samoizolaciji čak oko 8500, a epidemiolozi kažu da od toga obično 25 do 30 posto slučajeva bude pozitivno – kaže nam Zvonimir Šostar. Dakle možemo očekivati u narednim danima još 2550 oboljelih samo u Zagrebu. Teško nam je prognozirati išta jer virus se obično aktivira kroz dva do pet dana no imali smo slučaj naše djelatnice koje je postala pozitiva 13 dan. Dakle nema nekog pravila - dodao je. </p>