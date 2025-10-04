Obavijesti

PUCNJAVA U BEGEŠU

Srpska policija traga za ovom trojicom zbog tragične pucnjave

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MUP Srbije

Od svih privedenih prikupljene su informacije u vezi događaja od 30. rujna 2025., kada je u ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj Banji došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjeno pet osoba, od kojih je jedna preminula od zadobivenih ozljeda

U utorak 30.9 došlo je do pucnjave u ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj Banji u Beogradu. Pucnjava se dogodila u popodnevnim satima oko 14:25, a jedna žena je ubijena. Srpska policija objavila kako je uhitila L. M. (1997), N. N. (1992) i D. L. (1996) zbog tragične pucnjave, ali i da još uvijek traga za trojicom napadača: Strahinjom Marinkovićem (2001.) zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva, te za Dušanom Radosavljevićem (2006.) i Stefanom Živojinovićem (1991.).

Foto: MUP Srbije

Nakon fatalne pucnjave, policija je 3. i 4. rujna sprovela racije na više lokacija u općini Palilula, te uhitila još 25 ljudi i zaplijenila više komada oružja i narkotika.

OZLIJEĐENO PET LJUDI Poznat motiv krvavog napada u Beogradu: Napadači su ušli u kafić i samo počeli pucati...
Poznat motiv krvavog napada u Beogradu: Napadači su ušli u kafić i samo počeli pucati...

Naime, po nalogu Višeg suda u Beogradu, policijski službenici izvršili su pretragu 32 adrese u naseljima Karaburma i Višnjička Banja, gdje su pronašli više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i neutvrđenu količinu različitih narkotika.

Foto: MUP Srbija

Foto: MUP Srbija

Policija moli građane za pomoć i informacije o trojici bjegunaca, te da obavijeste službenike Policijske uprave za grad Beograd na brojeve 011/279-7477, 011/279-7542 i 192, ili da kontaktiraju najbližu policijsku postaju.

