Srpska vozačica izazvala kaos na A1! Prema Karlovcu krivim smjerom, bježala policiji...

Karlovačka policija objavila je detalje sulude vožnje i potjere za 33-godišnjom državljankom Srbije koja je 21. kolovoza navečer izazvala dvije prometne nesreće, vozila je krivim smjerom, oštetila tri automobila i bježala policiji. Na kraju su je uhitili.

- Policijski službenici Postaje prometne policije Karlovac su nad 33-godišnjom državljankom Srbije proveli kriminalističko istraživanje zbog obijesne vožnje u cestovnom prometu. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 21. kolovoza navečer 33-godišnjakinja, a koja je upravljala osobnim automobilom srpskih nacionalnih-oznaka, kao sudionik u cestovnom prometu iz obijesti teško kršila prometne propise - objavila je karlovačka policija.

Namjerno otišla u suprotan smjer

- Ženu se sumnjiči da se, nakon što se kretala autocestom A1 u smjeru Zagreba, na naplatnoj postaji Demerje, polukružno okrenula te nastavila daljnju vožnju autocestom A1 u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru prema Karlovcu oko 25 kilometara i pri tom prouzročila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom čime je izazvala opasnost za život i tijelo ljudi više ljudi, točnije pet vozača osobnih automobila i devet putnika u istim vozilima te imovine.

- Prvu prometnu nesreću izazvala je na području Zagreba u 23.05 sati gdje je oštetila jedno osobno vozilo, nakon čega je bez zaustavljanja nastavila vožnju oglušujući se na svjetlosne i zvučne naredbe policijskih službenika da se zaustavi. Zatim, drugu na području Draganića u 23.20 gdje je oštetila dva osobna vozila, nakon čega se udaljila iz vozila i pobjegla s mjesta nesreće u nepoznatom smjeru. U nemogućnosti izbjegavanja naleta na odbačene dijelove oštećenih vozila u Draganiću naletjela su još dva osobna vozila.

Oštetila tri automobila



- Naknadno je pronađena i uhićena te je po završetku kriminalističkog istraživanja danas tijekom popodneva zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke - objavila je policija.