SRPSKI CIRKUS Slave povratak koljača Ratka Mladića, u EU su šokirani: 'To je neprihvatljivo!'

Posmrtni ostaci Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba osuđenog za genocid i ratne zločine, dopremljeni su u Beograd vladinim zrakoplovom, otvarajući novo poglavlje napetosti u duboko podijeljenom srbijanskom društvu. Dok se zemlja priprema za komemoraciju i sprovod koji bi, prema najavama predsjednika Aleksandra Vučića, mogli privući desetke tisuća ljudi, najava mogućih državnih počasti izazvala je oštre reakcije Europske unije i ponovno stavila na kušnju europski put Srbije.

Smrt i pogreb Ratka Mladića događaju se u trenutku dok se Srbija priprema za nove parlamentarne izbore, zbog čega se gotovo svaki događaj interpretira u svjetlu nadolazeće političke bitke. Prvu buru izazvala je izjava ministra pravosuđa Nenada Vujića da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti, što je izazvalo šok u regiji i svijetu. Predsjednik Vučić kasnije je djelomično ublažio tu izjavu, prepuštajući konačnu odluku obitelji, no istovremeno je kritizirao Haaški sud.

Foto: M.M./ATAImages

​- Postojala je želja da Mladić umre iza rešetaka - izjavio je Vučić.

Ovu narativnu liniju preuzeli su i provladini tabloidi, koji su Mladića predstavljali isključivo kao srpskog generala, bez spominjanja presude. Urednik Informera otišao je korak dalje, tvrdeći da je Mladić "ubijen od strane Haaškog suda". Takva retorika dodatno zaoštrava atmosferu uoči izbora koji se sve više doživljavaju kao referendum o Vučićevoj vlasti.

🇷🇸 The body of war criminal Ratko Mladic was received and transported with Serbia’s highest state honors.



Serbian soldiers and police officers saluted the former Serb general, who was convicted of genocide in Bosnia, as his body was transported.



In Belgrade, citizens gathered… pic.twitter.com/pFjyKgkjLB — kos_data (@kos_data) September 3, 2026

Iako masovnih dočeka na ulicama Beograda nije bilo, dolazak posmrtnih ostataka Ratka Mladića nije prošao nezapaženo. Manje grupe pristaša okupile su se na nekoliko lokacija u gradu, a najvidljiviji su bili navijači Crvene zvezde koji su organizirali bakljadu u njegovu čast. U dijelovima grada s jačim nacionalističkim uporištem mogli su se vidjeti transparenti i grafiti podrške, no većina građana ostala je po strani, ostavljajući dojam da je događaj, unatoč medijskoj pažnji, primljen s više tišine nego euforije

Oštra upozorenja iz Bruxellesa

Reakcija Europske unije bila je brza i nedvosmislena. Povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je da će idući dani biti "vrlo važan test" za Srbiju te da veličanje ratnih zločinaca nije u skladu s temeljnim europskim vrijednostima. U snažnom upozorenju srbijanskoj vladi, Kos je otkazala planirani posjet Beogradu, naglasivši kako "vrijednosti koje podupiru našu zajedničku budućnost nisu pregovaračke". Slične poruke stigle su i od drugih europskih dužnosnika.

Ratko Mladić was convicted of genocide, crimes against humanity and war crimes. The return of his remains to Belgrade reminds Europe of the darkest pages in our recent history.



The glorification surrounding his death is incompatible with the values on which the EU path is… — Marta Kos (@MartaKosEU) September 4, 2026

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot ocijenio je da bi državne počasti bile "sramotne i pune nepoštovanja prema žrtvama", dok je hrvatski premijer Andrej Plenković bio još izravniji, rekavši da bi takav čin za Srbiju značio "zatvaranje vrata Europskoj uniji".

*uz korištenje AI-ja