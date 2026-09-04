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DOČEK RATNOG ZLOČINCA

SRPSKI CIRKUS Slave povratak koljača Ratka Mladića, u EU su šokirani: 'To je neprihvatljivo!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
SRPSKI CIRKUS Slave povratak koljača Ratka Mladića, u EU su šokirani: 'To je neprihvatljivo!'
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Foto: M.M./ATAImages
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Manje grupe pristaša okupile su se na nekoliko lokacija u gradu, a najvidljiviji su bili navijači Crvene zvezde koji su organizirali bakljadu u njegovu čast

Posmrtni ostaci Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba osuđenog za genocid i ratne zločine, dopremljeni su u Beograd vladinim zrakoplovom, otvarajući novo poglavlje napetosti u duboko podijeljenom srbijanskom društvu. Dok se zemlja priprema za komemoraciju i sprovod koji bi, prema najavama predsjednika Aleksandra Vučića, mogli privući desetke tisuća ljudi, najava mogućih državnih počasti izazvala je oštre reakcije Europske unije i ponovno stavila na kušnju europski put Srbije.

Smrt i pogreb Ratka Mladića događaju se u trenutku dok se Srbija priprema za nove parlamentarne izbore, zbog čega se gotovo svaki događaj interpretira u svjetlu nadolazeće političke bitke. Prvu buru izazvala je izjava ministra pravosuđa Nenada Vujića da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti, što je izazvalo šok u regiji i svijetu. Predsjednik Vučić kasnije je djelomično ublažio tu izjavu, prepuštajući konačnu odluku obitelji, no istovremeno je kritizirao Haaški sud.

Beograd: Kolona vozila s tijelom Ratka Mladića stigla je na Vojnomedicinsku akademiju
Foto: M.M./ATAImages

​- Postojala je želja da Mladić umre iza rešetaka - izjavio je Vučić.

Ovu narativnu liniju preuzeli su i provladini tabloidi, koji su Mladića predstavljali isključivo kao srpskog generala, bez spominjanja presude. Urednik Informera otišao je korak dalje, tvrdeći da je Mladić "ubijen od strane Haaškog suda". Takva retorika dodatno zaoštrava atmosferu uoči izbora koji se sve više doživljavaju kao referendum o Vučićevoj vlasti.

Iako masovnih dočeka na ulicama Beograda nije bilo, dolazak posmrtnih ostataka Ratka Mladića nije prošao nezapaženo. Manje grupe pristaša okupile su se na nekoliko lokacija u gradu, a najvidljiviji su bili navijači Crvene zvezde koji su organizirali bakljadu u njegovu čast. U dijelovima grada s jačim nacionalističkim uporištem mogli su se vidjeti transparenti i grafiti podrške, no većina građana ostala je po strani, ostavljajući dojam da je događaj, unatoč medijskoj pažnji, primljen s više tišine nego euforije

Oštra upozorenja iz Bruxellesa

Reakcija Europske unije bila je brza i nedvosmislena. Povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je da će idući dani biti "vrlo važan test" za Srbiju te da veličanje ratnih zločinaca nije u skladu s temeljnim europskim vrijednostima. U snažnom upozorenju srbijanskoj vladi, Kos je otkazala planirani posjet Beogradu, naglasivši kako "vrijednosti koje podupiru našu zajedničku budućnost nisu pregovaračke". Slične poruke stigle su i od drugih europskih dužnosnika.

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot ocijenio je da bi državne počasti bile "sramotne i pune nepoštovanja prema žrtvama", dok je hrvatski premijer Andrej Plenković bio još izravniji, rekavši da bi takav čin za Srbiju značio "zatvaranje vrata Europskoj uniji".

*uz korištenje AI-ja

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