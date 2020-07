Srpski epidemiolog: 'A što ako bih rekao da je 2. 7. službeno bilo 6 umrlih, a stvarni broj 52'

Srpski epidemiolog je rekao kako postoje jasni kriteriji, ali da se oni krše. Za primjer je naveo službeni broj umrlih od korone 2. srpnja koji se ne poklapa sa stvarnim brojem umrlih od virusa tog dana

<p>Puno je više pozitivnih na koronu svakog dana, zna se i da je broj umrlih i zaraženih višestruko umanjen i da ima dosta muljanja, izjavio je sinoć epidemiolog <strong>Zoran Radovanović </strong>te dodao kako je to 'moralni pad njegovih kolega', prenosi <a href="https://www.nedeljnik.rs/dr-radovanovic-ako-bih-vam-rekao-da-je-2-jula-zvanicno-bilo-6-umrlih-a-stvarni-broj-je-bio-52/" target="_blank">Nova.rs</a>.</p><p>Napomenuo je kako postoje jasni kriteriji, ali da se oni krše. Za primjer je naveo službeni broj umrlih od korone 2. srpnja koji se ne poklapa sa stvarnim brojem umrlih od virusa tog dana.</p><p>- Ako bih ja vama rekao da je 2. srpnja bilo službeno šestero umrlih u Srbiji, a da je stvarni broj bio 52, onda ćete me pitati kako ja to znam. Onda moram otkriti identitet kolege s Infektivne klinike koji se osam sati borio s više umrlih, zna koliko je u drugim bolnicama i odjednom vidi izvještaj – samo šest i onda mu prekipi - rekao je Radovanović.</p><p>Mnoge ga kolege zovu telefonom i 'plaču na ramenu' jer je brojka preminulih, kako kaže, veća nego što se objavljivao.</p><p>- Zove me kolegica koju ne nam s juga Srbije, kaže noćas je kod nas umrlo petero, ja sam popunila formulare, znači to je sve Covid, a to se ne pojavi u izvještajima - priča Radovanović.</p><p>Dodaje i da svakog dana ima mnogo više pozitivnih nego 300 koliko se objavljuje, a da u tih 7.000 ili 9.000 testiranih treba uključiti ne samo PCR, nego i serološke testove.</p>