Glavni srpski epidemiolog Predrag Kon u razgovoru za Kurir otkrio je kako mjere u borbi s koronavirusom moraju biti mnogo rigoroznije, a najavio je i mogućnost da se Covid propusnice produže na 24 sata.

Istaknuo je i kako se rezultati još ne mogu vidjeti jer su tek počeli s novim mjerama. Tvrdi kako ove mjere traži još od proljeća.

- Ljudi se još nisu organizirali da kotroliraju Covid potvrde, ali mislim da to neće dugo trajati. Rasprave o tome je li to u skladu s ljudskim pravima trajale su dugo i zagovornici za ljudska prava u ovom slučaju nisu u pravu. Posebno ću im odgovoriti vezano za sinoćnji prosvjed. Situacija je takva da traži restriktivne i žestoke mjere. Ako mjere budu 24 sata vidjet će se poboljšanje. To će se uskoro i dogoditi - kazao je Kon.

Kon je istaknuo kako je Covid propusnice bilo potrebno uvesti još u srpnju.

- Rano je za bilo kakvo zaključivanje. Važno je da postoji mjera koja čuva narodno zdravlje, ona je zato i donesena, a ne da nekoga maltretira. To je nešto što je prošlo jako ozbiljne distance da bi se takva odluka donijela. Mislim da je Covid propusnice trebalo još u srpnju uvesti - komentirao je.

Otkrio je i što misli o prosvjedu građana protiv Covid propusnica koji se već nekoliko večeri održavaju u Beogradu.

- Moram jasno reći, tu se tvrdilo da sam ustaša i to veze s istinom nema. Govorilo se da sam zlikovac, to također veze s istinom nema, ja sam epidemiolog, a zlikovac je virus. Oni su se svrstali uz zlikovca, to svima treba biti jasno. Obraćam se svim građanima Srbije: Ne svrstavajte se uz zlikovce! Govorili su da sam Mengele, a on se smatra najvećim zlom što postoji, to im zbog podrijetla nikada neću oprostiti. Na kraju su govorili "uhitite Kona". Zašto da me netko uhiti? Je li to zbog Covid propusnica? Stava prema cijepljenju? Ne! Nema razloga da me bilo tko uhiti - zaključio je Kon povodom prosvjeda koji se održao ispred zgrade u kojoj živi.

Kronični bolesnici imaju strah od cijepljenja, a epidemiolog Kon tvrdi da je to potpuno suludo te da su oni prvi za cijepljenje jer sam koronavirus može biti smrtonosan kod njih.

- Čak trebaju ranije primiti treću dozu, pogotovo ako im je oštećen imunitet. Treba reći za kronične bolesnike, ako su primili Sinofarm, nakon četiri mjeseca trebat će primiti i treću dozu. Oni koji su stekli imunitet, već mjesec dana nakon druge doze trebaju primiti i treću dozu. Imunitet nakon cijepljenja ne traje dugo, toga smo se bojali. Ne postoji ni jedna kronična bolest zbog koje netko ne smije cijepiti se. Bira se samo trenutak kad pacijent treba primiti cijepivo - tvrdi Kon.