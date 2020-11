Srpski epidemiolog: Okupljanje zbog smrti Irineja je veliki rizik, moja je dužnost da to kažem

<p>Srpski epidemiolog<strong> Predrag Kon</strong> kaže kako je prilikom sjednice Kriznog stožera bila situacija u kojoj je medicinski dio stožera inzistirao da se sa sastanka ne može izaći bez rigoroznih mjera. </p><p>Naveo je kako su oni sastavili prijedlog i da je on dostavljen vladi. Očekuje da će se to sutra priopćiti i javnosti, piše <a href="https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dr-kon-povodom-sahrane-patrijarha-irineja-takav-skup-je-u-ovom-trenutku-veliki-rizik/t5sveq4?pushmedia=9fc6cfde215ef81&utm_source=browser&utm_campaign=push_9fc6cfde215ef81&utm_medium=push" target="_blank">Blic.rs</a>. </p><h2>'Virus hara Srbijom'</h2><p>Kon je upozorio da virus hara Srbijom, a povodom smrti patrijarha Irineja, rekao je da je njegov pogreb u ovom trenutku veliki rizik te da je njegova dužnost da to kaže. </p><p>Epidemiolog je apelirao na sve one koji imaju potrebu biti na posljednjem ispraćaju da koriste zaštitu koja postoji, vode računa o distanci i izbjegavaju svaku mogućnost zaraze. </p><p>Ističe da je takvo okupljanje neprihvatljivo u ovom trenutno no, isto tako, ne može se zabraniti. </p>