Srpski menadžer koji je brutalno pretučen u Zagrebu: 'Bila je sačekuša, htio me ubiti'

Srpski poduzetnik i glazbeni menadžer Saša Mirković krvav je ležao ispred hotela Sheraton u Ulici kneza Borne nakon fizičkog sukoba koji se dogodio u subotu, 10. svibnja ove godine. Mirković za brutalni napad optužuje Velibora Popovića Popa, menadžera folk zvijezde Svetlane Ražnatović Cece.

Mirković je za FACE TV pojasnio što se točno dogodilo.

- Napao me sleđa. Nismo se muški potukli. Bila je sačekuša. Pop sve laže. Pokušao me ubiti - rekao je.

- Željku Mitroviću sam puno pomogao, a sada mu smeta moja 'Hype' TV. Raka Marić me je ugrizao za srce danas, jer je rekao da nije bio u državi kada su me pretukli. U BiH poznajem menadžere. Neki mešetare na tuđim nesrećama. Faruk Drina je prevarant. Organizirao je prosvjed veterana rata protiv mene i Ace Lukasa. Koristi ljude radi lične dobiti. To je učinio i Miroslavu Iliću. On voli na tuđoj muci zaraditi novac. Arkan nije sam bio kriminalac. Svetlana, 'srpska maćeha', jeste kriminalac. Čija je ogrlica koju je nosila kod Minimaksa? Zašto nije vratila ako je bila svetica? Neka me pljuju i govore da sam Ćaci, ali moram reći: Vučić me zvao u 2:40 sati. To je bio treći čovjek s kojim sam se čuo poslije narkoze. Kritizirao sam Vučića kad nitko nije smio. Hvala Vučiću što me osokolio da se izborim - rekao je.

- Zadovoljan sam što sjedim čista obraza i čista srca... Doduše, sa slomljenom rukom i povredama na glavi. Operacija je bila izuzetno teška. Trajala je četiri sata. Uspjeli su mi sačuvati ruku. Prošao sam golgotu napada kriminalca i džeparoša. On nije menadžer. Posljednji put ga je Interpol iz Srbije isporučio Francuskoj. Očekujem da ga zagrebačka policija privede kao ubojicu. Pokušao je me ubiti. Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub ‘Mint’ i tagovao se. Nemam od koga se skrivati. Išao sam sam, kao i uvijek, i to je moja greška. Očigledno ne shvaćam svoju veličinu! Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na trojni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se... U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista prije dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača.

Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao... On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekriženim rukama. Ja sam odlučio izaći iz auta. Kad sam krenuo prema hotelu koji je dva metra... Krenuo sam, on me pitao možemo li razgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio sam udarac. Pao sam i onda je uslijedilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko s bijelim patikama koji ga je odgurao... Krenuo sam ustajati misleći da je gotovo... Kako sam digao pogled, vidim leti crna cipela prema meni. Ja sam digao ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su popucale moje kosti... Zamisli da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je bio pokušaj ubojstva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer, to nije f od fera. Ja ga nisam prstom taknuo! Mogao sam izgubiti vid, jer sam nedavno imao operaciju... I dalje nije sigurno, prati se... to mi je najslabija karika. Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo vidjeli. Sve laže! Dok me šutirao, stalno je spominjao: ‘Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**bat ću ti mater!’ Molim policiju Hrvatske da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovjek je htio da me ubije ili onesposobi za čitav život - rekao je u tijekom gostovanja.