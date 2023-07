Srpski ministar: 'Zabranili su da djeci kod Knina damo knjige na ćirilici. Prijetili su nam kaznom'

Kada god putujemo u inozemstvo, ponesemo udžbenike i lektire za djecu koja pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku. Do sada nismo imali problema niti na jednoj granici, osim kada smo knjige pokušali unijeti u Hrvatsku, ispričao je srpski ministar Đorđe Milićević u emisiji Radiotelevizije Srbije, prenosi Telegraf.rs.

On je otkrio kako njegovoj delegaciji nije bilo omogućeno da unese 300 udžbenika za prvi razred. Uz to, prijetili su im da će morati platiti i kazne od 1000 eura.

- Mi poštujemo zakone drugih država, ali meni to izgleda kao carina na ćirilicu. Sve može, ali ne može ćirilica, ne možete dostaviti početnice u Hrvatsku. Mnogo knjiga mjesecima čeka da bi bile dostavljanje našim sunarodnjacima tamo i to je za mene nevjerojatno, jedna vrsta pritiska. Mi ćemo dostaviti udžbenike, makar platili kaznu za svaki iz svog džepa, ali mališani će do početka školska godine dobiti svih tristo udžbenika - izjavio je.

Sve se dogodilo 27. lipnja kada je delegacija krenula u selo Dalmatinsko Kosovo kod Knina gdje su planirali proslaviti Vidovdan sa srpskom djecom u crkvi Lazarica.

- Zanimljivo je da su udžbenici do tada više puta preneseni preko granice s Hrvatskom, kada su ministar i članovi njegove delegacije nosili početnice i lektire za srpsku djecu u Sloveniji, Austriji, Italiji - ispričao je izvor za Telegraf.

Izvor je rekao kako je carinik ispitivao u detalje gdje delegacija ide, kome nose knjige, a potom im je zabranjeno da knjige preko granice prenesu.