Srpski sud ju je odbio, hrvatska liječnica za 24sata poručila: Borit ću se za obitelj kao vučica

Borit ću se za svoju obitelj kao vučica. Jer obitelj je sveta i na prvom je mjestu. Kako uopće četverogodišnjem djetetu objasniti da možda više nikada neće vidjeti prijatelje iz vrtića ili da će možda biti odvojena od mame ili tate. Upravni sud odbio je zahtjev za odlaganje izvršenja rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave za strance kojim mi je naloženo da u roku od sedam dana od dana uručenja tog rješenja napustim teritorij Srbije. U šturom obrazloženju suda navodi se da nisam podnijela niti jedan dokaz iz kojeg se može zaključiti da bi mi izvršenje rješenja čije se odlaganje traži nanijelo štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. Pa na koji način bi, prema mišljenju suda bilo moguće u pisanoj formi dokazati da bi nezakonitim protjerivanjem majke i razdvajanjem od djeteta i supruga bila učinjena nenadoknadiva šteta?Zar se on ne podrazumijeva sama po sebi?, kazala nam je Arien Ivković Stojanović, protjerana Hrvatica koju je Srbija proglasila sigurnosnom prijetnjom.

Podsjetimo, sve je kulminiralo nakon objave na privatnom Instagram profilu gdje je, kao liječnica, kritizirala predsjednika Aleksandra Vučića, a pružala podršku studentima. Arien u Srbiji živi 12 godina. Kaže da joj nije jasno kako može pisanim putem sudu dokazati što će se dogoditi kada se razdvaja obitelj ili kada se ostaje bez posla.

- Ponovno ću poslati istu privremenu mjeru istome sudu sa dopunom dokumentacije u smislu da ću priložiti ugovor o radu, dokaz da sam prijavljena na adresu u Srbiji, ugovor o predškoj ustanovi u koje mi ide dijete... Pa to je jedino što mogu u ovom slučaju. Kako uopće država može pronaći moj Instagram story na zaključanom profilu, a ne mogu pronaći dokaz o mojem prebivalištu, radnom odnosu i djetetu? - ogorčena je liječnica.

Kazala je da ne spava mirno, kao ni njezin suprug. I to sve od 8. travnja kada je krenula njezina "kalvarija". Dva puta je do sada, kaže, slala sudu dopunu dokumentacije i to u postupku koji je bio hitan, a koji je "razvučen" sada već na skoro mjesec dana.

- To je pitanje i predsjedniku suda. Usred tog hitnog postupka (što se ne radi nikada), promijenjena je sutkinja i predmet je prebačen drugoj. Već sam odavno trebala napustiti zemlju, ali ja se neću predati bez borbe. Ja i moje dijete čekat ćemo spremne i morat će nas iznijeti. Jer mi sigurno nećemo hodati. Za slučaj da me deportiraju, dolazim živjeti u Pulu. Svojoj djevojčici ne mogu objasniti kalvariju kroz koju kao obitelj prolazimo. Premala je. Čak sam zbog svega potražila psihološku pomoć, jer kako drugačije preživjeti dane neizvjesnosti - priznala je.

Trenutačno je na bolovanju, i uglavnom sjedi kod kuće. Ne izlazi prečesto. Pravi odgovor zašto je postala neprijateljem u zemlji u kojoj radi i živi, i dalje ne zna sa sigurnošću.

- Znam da je predsjednik Vučić ušao u jedinicu intenzivnog liječenja, nakon što su makedonski pacijenti nakon groznog požara u diskoteci, prebačeni tu u bolnicu. I postoji snimka gdje dodiruje rukom pacijente i u jednom trenutku je jednome kazao "samo nemojte da se sekirate". To je rekao mladiću koji je bio zavijen od glave do pete i kasnije je objavljena vijest da je taj mladić kojeg je dodirivao, preminuo. Osvrnula sam se upravo na to na svom Instagram storyju i žao mi je što je ishod bio takav - rekla je na kraju.