Srpski zastupnik gleda porniće dok traje rasprava o Kosovu, a zastupnica surfa za šoping!

Obukli ste odijelo, stigli ste na sjednicu, tu ste da branite interese naroda Srbije koji vas je odabrao, uostalom, tema su Kosovo i Metohija, a vi ste porijeklom s tog područja, imat ćete danas pune ruke posla...

I sve što ste gore pročitali, osim ovog dijela oko 'branjenja interesa naroda' je apsolutno točno. Osim što zastupnik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević (66) tijekom skupštine nije imao 'pune ruke posla' s temama na dnevnom redu, već s pornografskim materijalom.

Ovaj diplomirani pravnik s liste Ivice Dačića, jasno se vidi na snimci objavljenoj na Twitteru, tijekom skupštine u srpskom parlamentu na svojem je mobitelu gledao porno snimke.

Snimku možete pogledati OVDJE.

- Ironija je u tome što se sve događalo tijekom rasprave o europskom planu za Kosovo, kad je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o velikim pritiscima na našu zemlju, a sam Stević je porijeklom s Kosova i Metohije - piše Nova.rs

Snimka je, pišu srpski mediji, navodno nastala 3. ili 4. veljače ove godine.

- Vi imate poslanika iz Skupštine Srbije koji gleda filmove za odrasle i to za vrijeme sjednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, a on je s Kosova i Metohije, još iz Gračanice. Taj film mu je izgleda srce Srbije, a ne Kosovo i Metohija. U trenutku dok ljudi 'kidaju' na predsjednika Srbije i žele ga fizički ugroziti, on sjedi i gleda porno film. Je li je moguće dati neki racionalan komentar? - rekao je za Informer predsjednik Izvršnog odbora Vučićeve stranke Darko Glišić.

Dodajmo i kako nisu samo porno filmovi omiljena razbibriga u srpskom parlamentu. Marija Jevđić, također s Dačićeve liste, sudeći prema fotografiji objavljenoj na Twitteru, vrijeme krati listajući online trgovine odjeće...

Najčitaniji članci