Dačić poludio: 'Odakle ti ideja da gledaš porniće u skupštini?! Ovo je skandal, katastrofa!'

Zastupnik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević podnio je ostavku nakon što je snimljen kako u skupštini za vrijeme sjednice gleda porniće.

- Dao sam ostavku na mjesto zastupnika prije pola sata. Ne mogu sada više pričati - rekao je Stević za Blic.

Blic doznaje i kako Stević nije samoinicijativno dao ostavku, već je to od njega tražio stranački šef Ivica Dačić. On je navodno rekao kako je mnogo toga prošao svih ovih godina, no i ne da netko gleda pornofilmove.

Snimku možete pogledati OVDJE.

- Ovo je skandal i baš katastrofa. Zvonko, realno je da podneseš ostavku. Ti se s ovime ne možeš nositi. Drugo, gdje god da se pojaviš, što god da kažeš, bit ćeš uvijek pornoposlanik - navodno je rekao Dačić. Pitao je i odakle mu uopće ideja da gleda porniće na sjednici.

Jedan je od zastupnika iste stranke za Blic rekao kako je "svima neugodno" te da se svi osjećaju jadno.

- Imaš u svojim redovima čovjeka koji gleda porniće dok je bilo koja rasprava, a kamoli cijeli ovaj problem oko Kosova - rekao je.

