ZA VRIJEME RATA

Australac u Benkovcu 1992. raznio katoličku crkvu, DORH podigao optužnicu protiv njega

Piše Luka Safundžić,
Državljanin Australije postavio je eksplozivnu napravu uslijed čega je crkva u potpunosti srušena...

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je objavilo kako je podignulo optužnicu protiv muškarca (1951) državljanina Australije zbog kaznenog dijela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. 

Kako je objavljeno, na teret mu se stavlja da je u kolovozu 1992. godine u Benkovcu za vrijeme oružane agresije tzv. „JNA“ i paravojnih snaga SR Jugoslavije te srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku, kao pripadnik paravojne postrojbe pobunjenih Srba u tzv. „Specijalnoj jedinici milicije“, postupio protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava.

- Tereti ga se da je, u nakani da sruši  katoličku crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije iz 1864., koja kao prepoznatljiv objekt predstavlja kulturno i duhovno naslijeđe hrvatskog naroda, a registrirana je kao sakralni spomenik kulture B kategorije i time pod posebnom zaštitom međunarodnog prava, postavio i aktivirao eksplozivnu napravu, uslijed čega je crkva u potpunosti srušena - objavio je DORH.

Dodaju i da je takvim postupanjem prouzročena materijalna šteta u iznosu od oko 225.570,00 eura.

