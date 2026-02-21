Srušio se helikopter u Rusiji, poginuli su pilot i dvoje ljudi

U teškoj helikopterskoj nesreći koja se dogodila u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku poginule su sve tri osobe u letjelici, potvrdile su lokalne vlasti. Privatni helikopter tipa Robinson, koji je nestao s radara, pronađen je u subotu, a istragom je utvrđeno da se radilo o ilegalnom letu s tragičnim posljedicama. Žrtve nesreće su pilot te policijski službenik i istražitelj koji su se vraćali s očevida na kojem je stradao radnik, prenosi AA.com.

Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon što je helikopter, na putu iz Blagovješčenska prema selu Amaranka, nestao s radara u četvrtak, 20. veljače. Vlasti su odmah uputile spasilačke timove i operativne snage u potragu za letjelicom. Dva dana kasnije, potraga je obustavljena nakon što su locirani ostaci helikoptera i tijela stradalih.

"U Amurskoj oblasti završene su operacije potrage za helikopterom nestalim u okrugu Romnenski. Tijekom misije traganja i spašavanja otkriveno je mjesto pada i tijela triju žrtava", stoji u službenom priopćenju vlade Amurske oblasti. Dužnosnici su izrazili sućut obiteljima i prijateljima poginulih.

Ilegalni let bez dozvole

Iako uzrok pada još nije službeno potvrđen, prve informacije iz istrage ukazuju na ozbiljne nepravilnosti. Ured istočnosibirskog prometnog tužiteljstva objavio je kako je utvrđeno da je helikopter pripadao preminulom pilotu, koji nije posjedovao potrebnu dozvolu za upravljanje tom letjelicom. Dodatno, helikopter nije bio službeno registriran u skladu s propisanim procedurama.

Zbog incidenta je pokrenut kazneni postupak, a istražitelji će pokušati utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Centar za civilnu zaštitu Amurske oblasti također je izvijestio da je helikopter korišten za potrebe tvrtki koje se bave sječom šuma na tom području. Upravo je to bio i kontekst kobnog leta.

Prema informacijama ruskog Istražnog odbora, u helikopteru su se nalazili pilot, istražitelj i policijski službenik. Njih trojica vraćali su se s mjesta zločina gdje je prethodno otkriveno tijelo radnika zaposlenog u sječi šuma, koji je stradao od ozljeda zadobivenih na radu. Ovaj detalj dodatno pojačava tragičnost cijelog događaja.

Nakon potvrde o pogibiji svih putnika, u okrugu Romnenski proglašena je trodnevna žalost. Čelnik okruga Anatolij Opalenko objavio je tu odluku na svom Telegram kanalu, dodavši da će svi svečani i zabavni događaji na tom području biti otkazani.

​- Izražavamo duboku sućut obiteljima i prijateljima žrtava. U okrugu Romnenski proglašena je trodnevna žalost - poručio je Opalenko.