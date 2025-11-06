Srušio se UPS-ov teretni avion u SAD-u, gorjelo na tone goriva: Uzrok pada kvar na motoru?

Veliki teretni avion tvrtke UPS, let broj 2976, tipa McDonnell Douglas MD-11, srušio se u utorak ubrzo nakon polijetanja s Međunarodne zračne luke Muhammad Ali u Louisvilleu. Najmanje devet osoba poginulo je, a više ih je ozlijeđeno. Zrakoplov je nakon pada udario u nekoliko obližnjih objekata, nakon čega se zapalio. Prema riječima guvernera Kentuckyja Andyja Besheara, zrakoplov je zahvatio dva poslovna objekta u neposrednoj blizini aerodroma.

Plamen se proširio na više zgrada, a vlasti su odmah pokrenule veliku akciju gašenja kako bi spriječile širenje požara. Do srijede je potvrđeno devet smrtnih slučajeva, no lokalne vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao biti veći. Još nije jasno jesu li među njima i tri člana posade koji su bili u zrakoplovu, a za koje se pretpostavlja da nisu preživjeli. Ozlijeđeno je najmanje jedanaest osoba, dok je 16 obitelji prijavilo nestale članove.

Istraga o uzroku nesreće i dalje traje, ali prve informacije ukazuju na požar i snažnu eksploziju na jednom od motora tijekom uspona.

Zračni udari iz blizine logističkog kompleksa “UPS Worldport” pokazuju golemi požar i dim, a spekulira se da je do nesreće došlo zbog kvara motora, piše Mirror.