Stablo u Rovinju palo na cestu. U blizini ljudi i automobili...

Stablo se srušilo preko ceste u Rovinju u nedjelju oko 17 sati, javlja nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Ubrzo su stigli vatrogasci koji su maknuli stablo s ceste.

Foto: Čitatelj 24sata

Sve se odvilo u blizini jednog restorana, tvrdi naš čitatelj. Kako se vidi na fotografijama, u blizini toga mjesta bilo je puno pješaka, ali i parkiranih automobila.

Nasreću, pad stabla nije uzrokovao nikakvu štetu te nitko nije ozlijeđen, potvrdili su nam iz JVP Rovinj.