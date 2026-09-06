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VATROGASCI INTERVENIRALI

Stablo u Rovinju palo na cestu. U blizini ljudi i automobili...

Piše Iva Tomas,
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Stablo u Rovinju palo na cestu. U blizini ljudi i automobili...
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Foto: Čitatelj 24sata
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Pad stabla nije uzrokovao nikakvu štetu te nitko nije ozlijeđen, potvrdili su nam iz JVP Rovinj

Stablo se srušilo preko ceste u Rovinju u nedjelju oko 17 sati, javlja nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Ubrzo su stigli vatrogasci koji su maknuli stablo s ceste.

Foto: Čitatelj 24sata

Sve se odvilo u blizini jednog restorana, tvrdi naš čitatelj. Kako se vidi na fotografijama, u blizini toga mjesta bilo je puno pješaka, ali i parkiranih automobila. 

Nasreću, pad stabla nije uzrokovao nikakvu štetu te nitko nije ozlijeđen, potvrdili su nam iz JVP Rovinj.

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