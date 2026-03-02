Štakori iskopali tunele ispod zgrade s 2000 ljudi: 'Fekalije su izbile u podrum, propao je auto'

Fekalije koje se slijevaju u garažu i šupu u podrumu, kanalizacijske cijevi koje su 'sjele', gube pad ili pucaju... Sve su to prouzročili štakori koji su ispod dva stambena bloka u zagrebačkom naselju Španskom prokopali cijelu mrežu podzemnih tunela.

Riječ je o dvjema zgradama, tzv. bloku 9 i bloku 10 na Trgu Ivana Kukuljevića, neslužbenom glavnom trgom u kojima živi oko 2000 stanara. Sve je kulminiralo posljednjih tjedana kad je na ulazu broj 5 bloka 10 pukla horizontalna kanalizacijska cijev, koja je dovela do izlijevanja fekalnih voda u garažne prostore i u podrum suvlasnika, a jednom susjedu propao je i automobil

Suvlasnica čija je šupa poplavljena kazala je da će sve stvari koje su bile u šupi, zajedno s policama, morati baciti. Cijev je sad promijenjena, u podrumu se i dalje osjeća miris fekalija, no glavni problem i dalje je ostao.

Foto: Privatni album

- Najveći je apsurd što smo morali od grada tražit dozvolu za iskop mada je to bila stvarno hitna intervencija. S obzirom da je Mjesni odbor izglasao u svom planu da će se raditi potpuna rekonstrukcija Trga obaviti negdje 2027. godine, odnosno kad se izradi projektna dokumentacija, apelirala bih na grad da se to napravi što je prije moguće jer Trg Ivana Kukuljevića više nema ni pet minuta, a ne godinu dana - kaže nam Marijana Džeko, predstavnica suvlasnika stanara za šest ulaza od njih 14 koliko ih ima u ta dva stambena bloka.

Prije toga imali su puknuća cijevi na brojevima 7 i 9. Pokazalo se da je riječ o istom problemu, istoj stvari.

- Ispod cijelog stražnjeg dijela gdje su parkirališta i garaže otkrili smo cijelu mrežu podzemnih tunela. Problem najviše nastaje zbog same prirode Trga jer postoji pet vrtića, dva restorana, nekoliko kafića, a i sama kultura življenja kod ljudi nije baš na nekakvom nivou, hrana se baca i tu dolazi do problema - pojašnjava nam Džeko.

24sata Zagreb: Štakori u Španskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dva stambena bloka dio su dijela naselja Špansko Sjever rađenog 1980-ih godina. Blok 9 izgrađen je 1983., a blok 10 1984. godine. U to vrijeme bile su to jedine dvije zgrade s liftom, dakle najviše, te su jedine imale podrume u kojima su šupe dok su u drugim zgradama ostave bile na tavanu. Imaju i atomska skloništa u koja se ulazi kroz podrum te mnogo poslovnih prostora kojih u drugim zgradama nije bilo. Na neslužbenom kvartovskom trgu odvijaju se i brojne manifestacije, Festival zajednice, Advent...

- U zemljišnim knjigama, čim stupimo nogom vani, sve što nije natkriveno terasom je gradsko, sve ispred garaža od privatnih suvlasnika je gradsko i javna površina, a naša infrastruktura je ispod toga. Od nas traže da saniramo, a ne možemo s tim raspolagati - kaže predstavnica.

Blok 9 još je prije 2000. prošao kompletnu sanaciju, kojom prilikom se podizala zemlja i šljunak ispred garaža, uništili štakorska gnijezda, nasuli novi građevinski materijal i nekih 15 do 20 godina nije bilo problema. Za blok 10 to nisu nikad ni radili.

24sata Zagreb: Štakori u Španskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Mi smo vidjeli prije par mjeseci na nekakvim snimkama tih šahtova, kanalizacija, provlačili smo te kamere. Hitne intervencije su nas upozorile na to da su nekakve cijevi polegnute, imaju krivi pad i da se nešto događa, ali nismo imali pojma da su to takvi razmjeri. Štakori prokopaju sve ispod cijevi i čekaju samo da cijev 'legne' dolje. Kad cijev pukne uđu unutra i od šljunka naprave branu i čekaju da se tu skupljaju fekalije i hrana jer, nažalost, ljudi u odvode svašta bacaju - kaže Džeko.

Naglašava da, iako to možda nije problema na razini Grada Zagreba, svakako je problem na razini trga Ivana Kukuljevića. Dodaje kako se deratizacija redovito provodi, no to jednostavno više nije dovoljno.

24sata Zagreb: Štakori u Španskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- To je sad tolika količina podzemnih tunela da su postali pametniji i uopće ne diraju mamce jer imaju dovoljno druge hrane. Oni dolje imaju pravi 'metropolis'. Ispod je sve šuplje, pitanje je dana kad će se sve to urušiti - kaže predstavnica koja apelira na hitnu sanaciju.

Inicijativu za rekonstrukciju putem Mjesnog odbora predložila je još prije nekoliko godina. Ona ide prema Gradskoj četvrti i zatim prema gradu. Sad su prve godine napokon ušli u taj plan, no vijeće im ne može pomoći jer nema toliko novca.

