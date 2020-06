- Vidio sam njihove izjave, to je ta ekipa nadrilije\u010dnika, Maras poznat kao stalker u hrvatskom Saboru, koji tr\u010di za mnom po razli\u010ditim odborima ili Beljak koji se proslavio u mladosti sa obijanjem auta... Dakle, ako je to ekipa koja \u0107e mene u svojim izjavama vrije\u0111ati onda \u0107emo to otklanjati i razgrtati. Moramo vidjeti tu razliku izme\u0111u takve ekipe i onoga \u0161to nudimo mi - rekao je Plenkovi\u0107.

Napomenuo je da eventualni propusti u Zadru nemaju veze s Vladom, te opet komentirao SDP-ove izjave koje dovode Plenkovi\u0107a u vezu s turnirom.

- Mi smo u kampanji, vidjeli ste i fotografije Bernardi\u0107a kako se grli i rukuje sa svima, a od mojih fotografija vidjeli ste samo kako se rukujem s \u0106irom Bla\u017eevi\u0107em. Uspostavite i vi malo balans kako se i tko neodgovorno pona\u0161a na terenu i trebamo stati sa tom temom. Situacija je u Zadru sad bolja nego u puno vi\u0161e djelova Hrvatske - istaknuo je Plenkovi\u0107 i dodao:

- Ovakvu dramu i paniku raditi, a posebno iz redova opozicije, koja o\u010dito opet pri\u017eeljkuje da nema su\u010deljavanja i koriste jeftine na\u010dine da budu u eteru. Mene zanimaju hrvatski gra\u0111ani, zanima me ve\u0107a pla\u0107a u idu\u0107e \u010detiri godine, zanima me ve\u0107a minimalna pla\u0107a, zanimaju me manji porezi, zanima me kako bi se ti isti stalker i obija\u010d auta snalazili na Europskom vije\u0107u, bi li oni izlobirali 22 milijarde eura za Hrvatsku ili to mo\u017ee raditi netko tko ima iskustva. To su prava pitanja ove kampanje - naveo je Plenkovi\u0107.

Na novinarsko pitanje bi li dobio vi\u0161e simpatija da je kampanju vodio iz samoizolacije, sa su\u010deljavanjem online, Plenkovi\u0107 je odgovorio:

- To nije pitanje da bi se hranilo stalkera Marasa i obija\u010da auta Beljaka. Propis jasno ka\u017ee da ako nema bliskog kontakta nema potrebe za samoizolacijom. To je odluka koja se donosi na preporukama struke. Nadrilije\u010dnike, aktiviste i oporbu koja nema nikakvu ideju za Hrvatsku hraniti sa tim na bazi nekakvih apstrakcija ne dolazi u obzir.