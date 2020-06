Muha stalno zujala u studiju pa se odmorila na Kerumovoj glavi

<p>Korisnici društvenih mreža uočili su da je na sinoćnjem gostovanju <strong>Željka Keruma </strong>u emisiji Otvoreno na HRT-u muha sletjela na njegovu glavu.</p><p>- Cijelu emisiju muha zuji po studiju. Od svih glava izabrala je Kerumovu. Znakovito - piše u objavi. </p><p>Čim je izašao prvi status na ovu temu, krenuli su komentari poput: "Vidjela sam to. Nisam bila sigurna je l' to muha u studiju ili nama na televiziji". </p><p>Jeste li i vi vidjeli muhu? </p><p>Inače, bivši splitski gradonačelnik i sada kandidat na idućim parlamentarnim izborima, imao je živopisnih replika za vrijeme emisije, pa je tako <strong>Mariju Selak Raspudić</strong> upitao "šta je bila potriba da i vi i muž uđete u stranku? Ko će čuvat dicu?".</p><p>Na početku emisije zanimalo ga je tko je <strong>Igor Peternel</strong>, čovjek iz Domovinskog pokreta <strong>Miroslava Škore</strong>. Peternel mu je kasnije upadao u riječ, pa je Kerum odbrusio: <br/> - Vi niste u životu podilili dvi plaće pa ne možete prikidat nekoga je ko podilio tri, četri iljade! </p><p><strong>Mirelu Holy</strong> upitalo je "Je l' se može online lovit riba, je l' može kukumar, paradajz online? </p><p>Na pitanje voditelja u kojim izbornim jedinicama će njegov HGS izaći na izbore, odgovorio je: "Lovin ove Škorine (glasače), kad pročitan u kojoj je jedinici Škoro tamo ću ić". Tražio je onda voditelja da mu kaže gdje Škoro izlazi na izbore, a voditelj mu nije htio dati taj podatak. Kao razlog zašto bi ljudi trebali glasati baš za njega, Željka Keruma, kratko je kazao: "Ja bi pozva ljude da glasaju za mene jer ja san iznenađenje ovih izbora".</p><p>Također je dodao da će, uđe li u Sabor, koalirati s onim tko pobjedi. Nije mu važno tko će to biti. </p>