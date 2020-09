'Stalno se rukujemo. I ja i muž. On je i prije nosio dezificijens'

Prva dama komentirala je i situaciju s koron avirusom te odgovorila na pitanje kako to da se njezin suprug, predsjednik Zoran Milanović rukuje unatoč preporukama da se to izbjegava

<p>Sanja Musić Milanović u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3887494/sanja-music-milanovic-u-direktu-ja-se-isto-rukujem-zoran-je-u-autu-i-prije-koronavirusa-imao-vlazne-maramice-i-dezinficijens/" target="_blank">RTL Direktu</a> govorila je o sendvičima o kojima se pisalo proteklih dana, a koji se preporučuju u sklopu projekta Živjeti zdravo na čijem je ona čelu.</p><p>- Ja sam probala s kajganom, oduševio me. Pitala sam se zašto to nikad nisam napravila. To je visokoproteinski sendvič, vrlo financijski povoljan. Ideja sendviča je pomoći primarno djeci u srednjoj školi, ali i osnovnoškolcima. Recimo, samo 36 posto škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima kuhinju. Ideja je bila - idemo napraviti nešto veselo, šareno, što možete napraviti od onoga što vam ostane doma. I da je dobar i izbalansiran obrok - kazala je.</p><p>Istaknula je da u Hrvatskoj imamo ozbiljan problem prekomjerne debljine.</p><p>- 2015. je bilo 35 posto djece s prekomjernom debljinom, najnoviji rezultati pokazuju da smo tu negdje. Dječaci su nam na Mediteranu najdeblji. U svim zemljama su dječaci značajnije deblji od djevojčica. Ta mediteranska prehrana ne funkcionira kod dječaka, ne hrane se tako. Najveći izbor kalorija su razno razne grickalice i sokovi. Piju puno zaslađenih sokova - rekla je.</p><p>Komentirala je i situaciju s koronavirusom te odgovorila na pitanje kako to da se njezin suprug, predsjednik Zoran Milanović rukuje unatoč preporukama da se to izbjegava.</p><p>- Ja se isto rukujem. Kao i većina ljudi, mi smo također usvojili osnovne higijenske navike, peremo ruke. Zoran je u autu i prije koronavirusa uvijek imao vlažne maramice i dezinficijens – rekla je. Govorila je i o diskriminaciji. – Treba se baviti sadržajem a ne formom. Kod žena u politici se često prelazi sa sadržaja na formu, kako su obučene, da budem preciznija. Zadnji put mi se to dogodilo u Kninu, kad sam došla predstaviti istraživanje o debljini. Međutim, cipele su zasjenile te rezultate. I ja se od lipnja pitam zašto, što nam to dobro čini – rekla je Musić Milanović. </p>