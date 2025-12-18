Štampar: Legionela je otkrivena u toploj vodi, u cijevima unutar dječjeg vrtića, nema zaraze...

Da nešto s vodom nije u redu, primijetili su prvo u samome vrtiću, odgovorili su na naš upit iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar", o tome kako je i kad otkrivena bakterija legionela u vodi u zagrebačkom dječjem vrtiću.

Kako su nam napisali, uprava vrtića je provela "redovni monitoring parametara kućne mreže (sustav cijevi unutar objekta nakon brojila, a ne javni vodoopskrbni sustav)". To je dio dio obveze vrtića sukladno Pravilniku o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024), navode u Štamparu.

Samo ispitivanje proveo je ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, koji je "utvrdio nesukladnost rezultata analiza vode na nekoliko izljevnih mjesta".

'Nema potvrde o oboljenju'

- Na temelju preliminarnih rezultata analiza obaviješteni su teritorijalno nadležni epidemiološki i zdravstveno-ekološki tim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“ koji u suradnji s odgovornim osobama sudjeluju u provedbi popravnih i preventivnih mjera. U objektu nema sumnje ili potvrde oboljenja od legionele, niti potvrde grupiranja općih ili simptoma dišnog sustava, niti u djece korisnika objekta niti u zaposlenika - ističe se u odgovoru Nastavnog zavoda.

Odluka o načinu korištenja vode iz sustava potrošne tople vode u objektu, dodaju, donijet će se nakon provedbe popravnih i preventivnih mjera, te kontrolnog uzorkovanja i rezultata analiza.

'Ne možete se zaraziti pijenjem vode'

Upitali smo ih i detalje o legionarskoj bolesti. Evo što su nam odgovorili:

- Legionarska bolest je akutna zarazna bolest. Ljudi se mogu zaraziti ako udišu zrak u kojem su prisutne visoke količine aerosola koji sadrži bakteriju. Bakterija ne šteti zdravlju ukoliko se unese putem probavnog sustava (pijenjem vode) ili kontaktom s kožom (pranje ruku). Viši rizik imaju muškarci, pušači starije životne dobi. Održavanje sustava potrošne tople vode (redoviti servis i čišćenje bojlera) i pravilne temperature tople vode, uz kontrolu kroz laboratorijske analize jedne su od osnovnih preventivnih mjera.

Više informacija pogledajte na https://stampar.hr/hr/analize-vode-na-parametar-legionella

Što se tiče Osnovne škole Augusta Šenoe, Jutarnji list piše kako su u školi poduzeli postrožene mjere opreza. U učionice je raspoređena dvostruka doza sapuna, voda za piće i pranje ruku uz nadzor učitelja se koristi iz cisterne u školskom dvorištu. Roditelji su dobili uputu da djeca donose svoje bočice za vodu, te da ih pune na cisterni. Na slavine u učionicama i sanitarnim čvorovima su stavljene plastične navlake. Ravnateljica škole poslala je upute svim zaposlenicima o postupanju ako se kod bilo koga pojave respiratorni ili sumnjivi simptomi, piše Jutarnji. Danas, u četvrtak, napravljena je inspekcijska kontrola, te su uzeti uzorci kako bi se utvrdilo stanje vode.