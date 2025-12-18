Štampar: Legionela je otkrivena u toploj vodi, u cijevima unutar dječjeg vrtića, nema zaraze...

Obavijesti

Piše Ana Dasović,
24sata Zagreb: Ispred osnovne škole i dječjeg vrtića postavljena cisterna zbog pojave legionele | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Da nešto nije u redu, otkriveno je tijekom kontrole koju je obavljao sam dječji vrtić. Odmah su pozvali nadležni epidemiološki i zdravstveno-ekološki tim Štampara

Da nešto s vodom nije u redu, primijetili su prvo u samome vrtiću, odgovorili su na naš upit iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar", o tome kako je i kad otkrivena bakterija legionela u vodi u zagrebačkom dječjem vrtiću.

Kako su nam napisali, uprava vrtića je provela "redovni monitoring parametara kućne mreže (sustav cijevi unutar objekta nakon brojila, a ne javni vodoopskrbni sustav)". To je dio dio obveze vrtića sukladno Pravilniku o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024), navode u Štamparu.

SLUŽBENE KONTROLE Kontrola vode u ZG vrtiću bila je još 8. prosinca: 'Rezultate na legionelu dobili su ove srijede'
Kontrola vode u ZG vrtiću bila je još 8. prosinca: 'Rezultate na legionelu dobili su ove srijede'

Samo ispitivanje proveo je ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, koji je "utvrdio nesukladnost rezultata analiza vode na nekoliko izljevnih mjesta".

'Nema potvrde o oboljenju'

- Na temelju preliminarnih rezultata analiza obaviješteni su teritorijalno nadležni epidemiološki i zdravstveno-ekološki tim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“ koji u suradnji s odgovornim osobama sudjeluju u provedbi popravnih i preventivnih mjera. U objektu nema sumnje ili potvrde oboljenja od legionele, niti potvrde grupiranja općih ili simptoma dišnog sustava, niti u djece korisnika objekta niti u zaposlenika - ističe se u odgovoru Nastavnog zavoda.

Odluka o načinu korištenja vode iz sustava potrošne tople vode u objektu, dodaju, donijet će se nakon provedbe popravnih i preventivnih mjera, te kontrolnog uzorkovanja i rezultata analiza.

'Ne možete se zaraziti pijenjem vode'

Upitali smo ih i detalje o legionarskoj bolesti. Evo što su nam odgovorili:

- Legionarska bolest je akutna zarazna bolest. Ljudi se mogu zaraziti ako udišu zrak u kojem su prisutne visoke količine aerosola koji sadrži bakteriju. Bakterija ne šteti zdravlju ukoliko se unese putem probavnog sustava (pijenjem vode) ili kontaktom s kožom (pranje ruku). Viši rizik imaju muškarci, pušači starije životne dobi. Održavanje sustava potrošne tople vode (redoviti servis i čišćenje bojlera) i pravilne temperature tople vode, uz kontrolu kroz laboratorijske analize jedne su od osnovnih preventivnih mjera.

Više informacija pogledajte na https://stampar.hr/hr/analize-vode-na-parametar-legionella

Što se tiče Osnovne škole Augusta Šenoe, Jutarnji list piše kako su u školi poduzeli postrožene mjere opreza. U učionice je raspoređena dvostruka doza sapuna, voda za piće i pranje ruku uz nadzor učitelja se koristi iz cisterne u školskom dvorištu. Roditelji su dobili uputu da djeca donose svoje bočice za vodu, te da ih pune na cisterni. Na slavine u učionicama i sanitarnim čvorovima su stavljene plastične navlake. Ravnateljica škole poslala je upute svim zaposlenicima o postupanju ako se kod bilo koga pojave respiratorni ili sumnjivi simptomi, piše Jutarnji. Danas, u četvrtak, napravljena je inspekcijska kontrola, te su uzeti uzorci kako bi se utvrdilo stanje vode.

