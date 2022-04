Stan u kojem je živio Frka-Petešić ilegalno je iznajmljivala supruga veleposlanika?

Supruga hrvatskog veleposlanika u Alžiru Ilije Želalića najmanje je četiri godine stan od 140 kvadrata u zagrebačkoj Dubravi iznajmljivala, a da to nije prijavila gradskom uredu za turizam, turističkoj zajednici te poreznoj upravi, na što je obvezuje zakon, objavio je Telegram.

Kako dalje navode, Hermina Cebović Želalić neprijavljenim je iznajmljivanjem napravila najmanje tri prekršaja.

Prema Zakonu, “tko ne uplati turističku pristojbu ili u roku od 24 sata ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, može biti kažnjen od 2000 do 10.000 kuna”, dok u Zakonu o članarinama u turističkoj zajednici stoji kako iznajmljivač koji u propisanom roku ne plati godišnji paušalni iznos članarine, riskira kaznu u iznosu od 500 do 5000 kuna. Zakon o dohotku pak propisuje da je kazna za one koji ne plate paušalni porez od 5000 do 50.000 kuna.

Kod Cebović Želalić je godinama živio i bio prijavljen Zvonimir Frka-Petešić prije nego što se prijavio u Salima na Dugom Otoku kako bi dobio državni stan u centru Zagreba.

Podsjetimo, Frka-Petešić je rekao da je on do 2017. bio prijavljen kod prijatelja u Dubravi. Frka-Petešić je nedavno novinarima rekao da je on ondje prebivao sa svojom obitelji u čistom prijateljskom aranžmanu. Dakle, ne u odnosu najmoprimca i najmodavca.

Telegram je nekoliko puta probao kontaktirati Želalić na broj naveden u imeniku, ali kako tvrde, na njega se nitko nije javljao.

