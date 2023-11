Ministar Bačić nenajavljeno je stigao u hostel Arena. Stanarka: 'Neki od nas morat će na cestu'

Zagrepčanima čije su kuće i stanovi stradali u potresu iz resornog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, došla je obavijest kako moraju iseliti iz hostela Arena u zagrebačkom Remetincu. Bio je to dom stotine stradalnika u potresu. Uprava hostela je na ulaz zalijepila obavijest kojom obavještava stanovnike da ta odluka stupa na snagu 1. prosinca 2023. O svemu se oglasio i Grad Zagreb.

Ministar Branko Bačić nenajavljeno je stigao tamo, a s njim se sastala i jedna stanarka.

- Imam stan u Gundulićevoj, s crvenom naljepnicom. Ovdje sam provela tri godine, na Cvjetnom oko tri mjeseca. Već dvije i pol godine smo financijski spremni, kao zgrada, za obnovu. Nismo uspjeli ništa s državom dogovoriti. Sve smo sami financirali - rekla je jedna stanarka hostela.

- Pitala sam ministra tri udarna pitanja. Prvo, kada je već bio potres, lijepo su nas zbrinuli ovdje, hvala, ali zašto nas sada mičete? To je ponovni veliki stres, veliki potres, micanje iz hostela. Rekao je da će nam biti komotnije u stanovima. Možda. Zašto se obnavljaju muzeji, crkve, kojekakvi spomenici kulturi, a zašto ljudima nisu obnovljeni stanovi? Rekao je da su obnovljeni. Ja ne znam da je i jedan stan ovdje obnovljen. Zašto nisu obnovljeni, odgovor nisam dobila. Treće pitanje, idemo u državne stanove, hvala što brinete i što ste došli, ali mi recite do kada ću biti u tom državnom stanu? Hoće li to biti godina, dvije, pet, on mi nije odgovorio - objasnila je.

Navodi kako je vlasnica stana, a od prvog dana plaća visoku cijenu pričuve. Navodi kako su spremni na obnovu, ali se s njom ne mogu susresti zbog države.

- Zašto, ne znamo. Problemi su veliki. Znam da su i za njih problemi naći izvođače. Svi čekamo, ovdje nitko nema da je obnovio stan. Osjećam se stresno, mi smo tu kao obitelj. Imam članova koji su u groznom stanju jer moraju na cestu. Država im ne priznaje status. Kada smo došli tu bili smo svi isti - stradali u potresu. Sada više nismo isti jer su donijeli određena mjerila tako da nas vrlo mali broj, možda 20 posto na stanove. Stanari u najmu, podstanari, socijalno ugroženi, starci, bolesni, nemaju pojma što će s njima biti - navodi.

- Ministar je došao kada je sve izašlo u medije. Čuli su da dolaze migranti, stranci - dodaje.