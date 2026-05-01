Komentari 12
STANJE NA CESTAMA Gužve su prema moru, kolona na Lučkom

STANJE NA CESTAMA Gužve su prema moru, kolona na Lučkom
Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama te na graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, objavio je HAK

Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) pod Velebitom. Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom današnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama te na graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, objavio je HAK.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

  • pred naplatama Lučko kolona je oko 1 km iz smjera Buzina (A3)
  • pojačan je promet na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora.

Zbog ﻿Praznika rada (01. svibnja) zabrane su prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 t na pojedinim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će ﻿danas (1. svibnja) od 14:00 do 23:00 i u nedjelju (3. svibnja) od 12:00 do 23:00.﻿

Zbog radova, do 12. lipnja zatvorena je dionica A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak vodi preko državnih i županijskih cesta. Vozači mogu očekivati gužve i kolone i na ostalim dionicama s radovima, poput A6 između Čavli i Kikovice te A4 kod Zagreba istok, gdje su suženi prometni trakovi i povremeni zastoji.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom moguća su dulja čekanja, pogotovo u putničkom prometu. Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih prijelaza i praćenje aktualnih informacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 12
