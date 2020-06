'Stanje nije dramatično, izvor zaraze je u susjednim zemljama'

<p>Ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong> izjavio je u četvrtak da 11 novih koronavirusom zaraženih nije ništa dramatično, navodeći kako je izvor ove zaraze u susjednim zemljama za koje će se razmatrati oštrije mjere nastavi li se nepovoljan trend.</p><p>Vezano za izbornu kampanju i koliki bi broj zaraženih trebao biti da bi se izbori zakazani za 5. srpnja odgodili, Capak je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519056/Capak-Ako-se-trend-porasta-zarazenih-nastavi-predlozit-cemo-poostravanje-mjera.html">N1 </a>televiziju kazao kako to ne ovisi samo o broju novozaraženih, već o ukupnoj epidemiološkoj situaciji.</p><p>- O tome će se razgovarati, snimat će se situacija, a brojka 11 nije ništa dramatično i nije to povod da se razgovara o dramatičnoj promjeni i novoj strategiji, nego trebamo pratiti situaciju - rekao je.</p><p>Ustvrdio je kako nije bilo za očekivati da se u Hrvatsku neće prenijeti dio infekcija kojih u susjednim zemljama ima puno, primjerice jučer u BiH 56 i Srbiji 96, s obzirom na to da hrvatski građani putuju u te zemlje.</p><p>Capak je naglasio da svih 11 slučajeva imaju izvor u susjednim zemljama - u Srbiji, Sloveniji i BiH, iako je bilo i lokalne transmisije jer je jedan čovjek koji se vratio iz Srbije prenio infekciju na četvero svojih kolega.</p><p>Za mogućnost ponovnog zatvaranja granica za države koje su zaražene, naveo je da nikad nisu u potpunosti zatvorili granice jer je uvijek bilo izuzetaka za ljude koji su mogli putovali, ali su u međuvremenu liberalizirali put za treće zemlje.</p><p>Ovdje se radi o trećim zemljama gdje mi možemo modificirati određene mjere prema njima prema epidemiološkim kriterijima koje preporučuje EU, dodao je.</p><p>- Ukoliko se nastavi trend da imamo povećani broj novooboljelih, naravno da će na stol doći prijedlog o pooštravanju mjera prema zemljama iz kojih nam infekcije dolaze - ustvrdio je Capak.</p><h2>Nijedan turist nije zaražen u Hrvatskoj</h2><p>Napomenuo je kao nijedan turist nije zaražen u Hrvatskoj.</p><p>Onima koji misle da se manipulira brojem zaraženih zbog izbora, poručio je kako je to "notorna glupost". "To je kao da kirurg operira srce umjesto bubrega, to je nešto što je neprihvatljivo u zdravstvenoj struci", naglasio je Capak.</p><p>Upitan kako bi se građani trebali ponašati, odgovorio je kako iz Stožera uvijek ističu da virus nije otišao, još je među nama. Preporučio je daljnje držanje higijene ruku, dezinfekciju prostora i držanje fizičkog razmaka. To su tri osnovne stvari, a ključno je držanje fizičkog razmaka jer se infekcija prenosi kapljičnim putem, napomenuo je.</p><p>Svima koji borave u zatvorenom prostoru, pogotovo kroz duže vrijeme preporučuje se da nose masku, rekao je Capak.</p>