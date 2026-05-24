Obavijesti

News

Komentari 0
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
ATRAKCIJA PODNO SVILAJE PLUS+

Stanko je zadnji majstor izrade zaboravljenih lula! 'Pravila ih je cijela obitelj, još od šukundjeda'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,

Stanko Delaš iz Zelova kraj Sinja peta je generacija koja izrađuje tradicionalne lule. I zovu se 'delašice' po njegovoj obitelji. Radi ih od gline i drva, a potrebno je i godinu dana kako bi izradio samo jednu

U Zelovu, selu na istočnoj strani planine Svilaje, koje teritorijalno pripada gradu Sinju, nekoć nije bilo kuće u kojoj se nisu izrađivale lule, prepričava Stanko Delaš, posljednji koji još održava tradiciju izrade zelovskih lula, dok potiho pjeva pučkim dvostihom "mala moja sa Zelova Đula, ćaća joj je ministar od lula".

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dan mladosti u Kumrovcu. Notorni desničar Keleminec provocira: 'Banda komunistička'
TRADICIONALNA MANIFESTACIJA

FOTO Dan mladosti u Kumrovcu. Notorni desničar Keleminec provocira: 'Banda komunistička'

Dan mladosti slavio se u SFRJ kao rođendan doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita. I ove godine ljudi su se okupili u Kumrovcu. Stigao je i notorni desničar i provokator Dražen Keleminec koji je najavio: 'Dočekat ćemo bandu komunističku'
UŽAS KOD ZAGVOZDA Poginula jedna osoba, po ozlijeđene u prometnoj stigao je helikopter!
MEĐU OZLIJEĐENIMA I DIJETE

UŽAS KOD ZAGVOZDA Poginula jedna osoba, po ozlijeđene u prometnoj stigao je helikopter!

Cesta DC 76 je zatvorena za promet, kao i tunel, a obilazak je cestom Dubci-Šestanovac.
FOTO KAOS U BEOGRADU Žestok sukob prosvjednika i policije: Lete suzavac, baklje, topovski!
NAKON MIRNIH PROSVJEDA

FOTO KAOS U BEOGRADU Žestok sukob prosvjednika i policije: Lete suzavac, baklje, topovski!

Deseci tisuća građana izašli su danas na veliki studentski prosvjed u Beogradu. Prosvjed je održan u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Sve je prošlo mirno, organizatori su priopćili kako je prosvjed završen oko 20 sati, a onda je počeo kaos...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026