Stanković odgovorio Kovačeviću na kritiku: 'Obzirom na staž, i ja imam nešto reći o novinarstvu'

U skladu s napisanim skupa s kolegicom Majom Sever pripremao sam se za emisiju s premijerom Plenkovićem. Pokušali smo je bazirati na činjenicama, a ne na pukom dojmu, napisao je voditelj na Facebooku

<p>Voditelj emisije Nedjeljom u dva <strong>Aleksandar Stanković</strong> u objavi na Facebooku odgovorio je na prozivke glavnog urednika HTV-a<strong> Brune Kovačevića</strong> koje je ovaj iznio na sjednici Programskog vijeća, a koje su se odnosile na Stankovićevo vođenje intervjua s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>. </p><p>Podsjetimo, glavni urednik HTV-a i Međunarodnog programskog kanala <strong>Bruno Kovačević </strong>ocijenio je da "taj intervju ni približno nije bio na nivou da bi bio odličan" te naglasio kako smatra da novinarstvo u kojem se napada sugovornika ili mu se ne daje prostor da u intervjuu obrazloži svoje misli, ''nije na nivou''. Sugovorniku se uvijek mora dati mogućnost da kaže svoje pozitivne stavove, dodao je.</p><p>Stankovićevu objavu prenosimo u cijelosti: </p><p><em>S obzirom da se na službenom sastanku HRT-a tj. na sjednici Programskog vijeća jučer moglo čuti par primjedbi na emisiju koju sam 14.6. radio s premijerom Plenkovićem, a kako na te primjedbe nemam mogućnosti odgovoriti koristim dobrog starog Šećerbega kako bih nešto rekao. Dakle, primjedba mojeg urednika je da emisija nije bila na nivou tj. da novinarstvo u kojem se napada sugovornika nije na nivou. Druga pak primjedba je bila da je to isljedničko novinarstvo.<br/> Što se tiče nivoa moram priznati da se u njega ne razumijem, ali s obzirom na staž i kilometre u nogama mislim da mogu nešto reći o novinarstvu pa sad slijedi dociranje:<br/> - novinari se ne trebaju i ne smiju ulizivati predstavnicima vlasti<br/> - novinari ne smiju s predstavnicima vlasti raditi dogovorene intervjue<br/> - intervjui u kojima novinari samo klimaju glavom bez postavljanja potpitanja su promašaj<br/> - zadatak novinara je da kritički propituje postupke vlasti<br/> - tko nema želudac za takvo novinarstvo treba razmisliti o drugoj profesiji<br/> U skladu s napisanim skupa s kolegicom Majom Sever pripremao sam se za emisiju s premijerom Plenkovićem. Pokušali smo je bazirati na činjenicama , a ne na pukom dojmu tako da smo došli i do sljedećih podataka:<br/> 1. velik dio predizbornih obećanja iz 2016. HDZ nije realizirao (180 tisuća novih radnih mjesta, manji PDV, porast BDP za 5%, otkup Ine, izgradnja nove dječje bolnice…)<br/> 2. za mandata Andreja Plenkovića Hrvatska je zacementirala poziciju 2. najsiromašnije članice EU. To pokazuju podaci o BDP-u po glavi stanovnika i podaci o stvarnoj individualnoj potrošnji po glavi stanovnika. Izvor Eurostat<br/> 3. Na ljestvici poslovne konkurentnosti (Doing bussines ljestvica) Hrvatska je od 2015. pala za 11 mjesta .<br/> 4. U percepciji korupcije Hrvatska je od 2015. pala za 13 mjesta izvor Transparency international<br/> Dakle to su pitanja koja su bila postavljena premijeru. Naravno da je u mandatu ove vlasti bilo i pozitivnih pokazatelja i premijer Plenković je o njima naširoko govorio u emisiji. I to je u stvari sve.<br/> E da, ima još jedan detalj. Škoro i Bernardić izbjegli su dolazak u Nedjeljom u 2.<br/> …a isljedničko novinarstvo? Ma…</em></p>