Stanovnici New Yorka opsjednuti troškovima života

Možda više nego bilo što drugo, upravo je borba protiv skupog života, što mu je u središtu programa, dovela demokratskog kandidata Zohrana Mamdanija na čelo utrke za gradonačelnika New Yorka. Prijevremeno glasanje počelo je u subotu, a građani će se na biralištima moći izjasniti 4. studenoga. Astronomske stanarine i manjak stanova neki su od endemskih problemima u tom megalopolisu s 8,5 milijuna stanovnika, gdje svaka četvrta osoba ne može na odgovarajući način pokriti svoje osnovne potrebe za hranom i stanovanjem. U lipnju prosječna stanarina u New Yorku prešla je prvi put 4000 dolara, po portalu za nekretnine StreetEasy, odnosno više nego dvostruko više od američkog prosjeka.

Neregulirane stanarine porasle su 5,6 posto u prvom tromjesečju 2025. u odnosu prema 2024.

Preskupa stanarina i hrana

Član lijevog krila demokrata Zohran Mamdani obećava da će zamrznuti stanarine za dva milijuna ljudi s reguliranom stanarinom, čiji je rast odredio grad, i izgraditi 200.000 novih stanova u idućih deset godina.

"Ne možemo dopustiti da tržište odlučuje o pravu na dostojanstven život", naglašava on.

"Zohran Mamdani je shvatio da su, budući da je nakon covida i inflacije sve jako poskupjelo, ljudi pod pritiskom", objasnio je Daniel Schlozman, docent politologije na Sveučilištu Johns Hopkins.

"Znao je govoriti o tim problemima na način na koji nije govorio njegov glavni suparnik Andrew Cuomo (bivši guverner, također demokrat, ali koji je na izbore izišao kao neovisan kandidat)."

"Podstanari čine 70 posto stanovnika New Yorka, prema tome mi smo u većini", rekao je Lex Rountree, 27-godišnji aktivist za pravo na stanovanje, koji je Mamdanijev pobornik.

"Ako se ujedinimo, imamo realne izglede utjecati na donošenje odluka", kaže Rountree.

Drugi razlog stalne brige građana, osim stanarina, cijena je prehrambenih namirnica.

Troškovi kupnje jaja, mesa, peradi i ribe porasli su u gradu za 8,9 posto u zadnjih godinu dana. Devet stanovnika New Yorka od deset tvrdi da su cijene potrošačkih košarica porasle brže od njihovih prihoda, po dokumentu iz kampanje Zohrana Mamdanija.

Podrška građana

Bude li izabran za gradonačelnika, on obećava da će osnovati mrežu gradskih socijalnih trgovina mješovitom robom otvorenih za sve.

Prijedlog kritiziraju njegovi protivnici, u prvom redu Andrew Cuomo, koji se pita "zašto subvencionirati kupnju hrane i bogatima".

Američki predsjednik Donald Trump, koji se jako protivi Mamdaniju, proglasio ga je "komunistom".

No ispitivanje instituta Data for Progress pokazalo je da dvije trećine stanovnika grada podržava tu mjeru.

"Shvatio je da je pitanje dostupnosti apsolutno važno", rekao je Daniel Schlozman.

Steven Looez, 41-godišnji barmen, rekao je za AFP da je pomišljao napustiti New York i preseliti se u grad u kojem bi si mogao priuštiti bolji život.

"Čovjek se stalno pomalo pita kamo mu odlazi novac", rekao je. "To na kraju teško podnosite"

"Ali ja sam pomalo razmažen što živim u New Yorku, gdje vam je sve što možete trebati na kulturnom i društvenom planu nadohvat ruke. Teško je pronaći ekvivalent tomu."