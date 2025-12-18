Obavijesti

Stara prijevara: Rumunj nudio posuđe za 2000 eura muškarcu (86) u Šibeniku. Nasjeo je...

Nakon dovršetka istrage, 45-godišnjaka su priveli pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznenu prijavu dostavili su nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

Šibenska policija je dovršila istragu nad državljaninom Rumunjske (45) zbog sumnje da je prevario muškarca (86), piše šibensko-kninska policija.

Sumnja se da je 19. veljače 2024. u Šibeniku na ulici prišao 86-godišnjaku i ponudio mu na prodaju posuđe, a uvjerio ga je da je originalno i vrijedno 2000 eura. Kada je muškarac to platio, shvatio je da je prevaren i da se radi o kopiji loše kvalitete.

Nakon dovršetka istrage, 45-godišnjaka su priveli pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznenu prijavu dostavili su nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

