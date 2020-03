Starici sude za ubojstvo sina: Došao je pijan pa ga je izbola

Kao i puno puta prije, Mladen Nećak, tada 61-godišnjak nešto nakon 14:00 sati vratio se kući pijan. Njegova majka, Julijana Nećak spremila je ručak za njih. Kada ga je zatekla u takvom stanju rekla je „Mladene opet si popio“, a on joj na to nije ništa rekao jer je jedva govorio koliko je bio pijan. Tijekom ručka stalno mu se povraćalo te je ustao i udaljio se od stola, a majka je krenula za njim.

U tim trenutcima Julijana je u ruci slučajno držala kuhinjski nož te krenula za sinom. Tada ga je nožem ubola u leđa jedanput, a kako je on od alkohola bio nestabilan na nogama, zaljuljao se te je došlo do drugog uboda. Nisu bili svjesni ozbiljnosti te rane, no majka je rekla da će zvati hitnu i policiju.

- Rekao mi je da će proći, da ne zovem policiju i liječnike. Bojao se policije. – rekla je Julijana.

Nakon toga, sin je otišao u sobu odmoriti, a majka je kasnije došla u njegovu sobu provjeriti je li uspio zaspati, niti tada nije primijetila da on ozbiljno krvari.

Ove događaje ispričala je Julijana Nećak (84) u četvrtak na ročištu u Županijskom sudu u Osijeku gdje joj se sudi za ubojstvo svoga sina Mladena Nećaka (61) koje se dogodilo 22. ožujka 2018. godine u Grabovcu u njihovom obiteljskom domu.

Na ovom ročištu saslušana su još dva svjedoka, Marijan Belić, policijski službenik koji je s kolegicom došao na mjesto zločina

- Kada smo došli, Julijanu smo zatekli u istoj sobi u kojoj je njezin sin ležao na krevetu. Bila je blijeda, u šoku te je drhtala, a Mladen je tada i dalje bio pri svijesti što je potvrdila doktorica koja ga je pregledavala.– Rekao je policijski službenik.

Nakon ovoga hitna služba odvezla je Mladena u KBC Osijek gdje je podlegao ozljedama idući dan.

Potvrdio je kako je Mladen od prije bio poznat policiji zbog alkoholizma i obiteljskog nasilja prema majci za koje je bio proglašen krivim 2014. te 2017. godine na prekršajnom sudu u Osijeku i Belom Manastiru. Prvi je puta kažnjen s 1000 kuna, a drugi zatvorom od devet dana, no, kako kaže Julijana, njegovo ponašanje se nije mijenjalo. Isto je nasilje njegova majka i ranije proživljavala i od strane njegova oca, to jest, njezina muža.

Drugi je svjedok bio sudski vještak koji je potvrdio kako može isključiti mogućnost samo ozljeđivanja te je potvrdio kako je drugi ubod nastao zbog Mladenovog ljuljanja zbog alkohola u njegovom organizmu koji je tada iznosio 1.99 g/kg.

Tužiteljica je u završnim riječima navodi kako situacija u kojoj su se Mladen i njegova majka tada našli nije bila neuobičajena već njihova svakodnevica te predložila psihijatrijsko liječenje. Julijanin branitelj Renato Ivanović naveo je kako isto nije potrebno, da Mladen i Julijana nisu bili svjesni ozbiljnosti ozlijede te kako je Mladenova smrt bila posljedica nesretnih događaja i spore reakcije.

Julijana je nakon tog događaja presvukla posteljinu te sve pripremila za pranje. U večernjim satima istoga dana otišla je kod susjede te tražila prašak za rane i gaze. Susjeda ju je pitala zašto joj je to potrebno, a Julijana joj je samo rekla kako je „piknula Mladena“.

Sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač pitala je Julijanu kako se sada osjeća na što joj je ona odgovorila da, iako je taj koban dan njezin sin Mladen bio agresivan, niti malo joj nije svejedno što je on podlijegao ozljedama. Podsjećamo kako se ranije Julijana branila šutnjom te je jedino tražila odobrenje da prisustvuje sinovoj sahrani. Presuda će biti objavljena u petak u 13:00 sati.