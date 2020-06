Staricu do smrti izboli nožem, sudac ih poslao u istražni zatvor

<p>Za kćer<strong> D.S.T. (61) i unuka D.T.</strong> (30), koji su osumnjičeni za ubojstvo majke i bake I.S. (91), sudac istrage Županijskog suda u Puli u subotu je odredio istražni zatvor. Istražnom sucu su dovedeni u subotu oko 12.30 sati, a noć prije privedeni su zbog sumnje da su je ubili.</p><p>Neslužbeno, nesretna je starica iskrvarila nakon više uboda nožem u predjelu glave i vrata. Policija je objavila kako njih dvoje sumnjiče za teško ubojstvo jer su usmrtili osobu posebno ranjivu zbog svoje dobi.</p><p>Podsjetimo, teško ubojstvo starice u Zoranićevoj ulici u Puli dogodilo se 25. lipnja oko 15 sati, a njezino tijelo, prema neslužbenim informacijama, pronašli su članovi obitelji i susjedi, te su odmah o svemu obavijestili policiju.</p><p>- Ne mogu vjerovati da se to dogodilo, da su za to nedjelo optuženi majka i sin jer koliko znam, dobro su se slagali. Nikada nisam čuo da se svađaju, a nikada nisam niti buku čuo da bih mogao reći da nešto među njima ne štima. Jedino je po unuka nedavno došla hitna i policija te je odvezen u bolnicu na liječenje. Što se točno dogodilo, ne znam. Žao mi jer susjede koja je bila divna osoba i majka, a unatoč svojim godinama bila je pokretna - ispričao je susjed koji također živi u zgradi u Zoranićevoj ulici.</p><p>Dodao je da je starica živjela sama, a kćer i unuk također žive u toj zgradi. Inače, za teško ubojstvo prijeti im kazna zatvora do 40 godina. </p>